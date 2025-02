Novaresio dejó en ridículo a Laje en un sólo movimiento: "No te enojes, Antonio"

Javier Milei dividió las aguas política nuevamente tras la impactante estafa de criptomonedas que publicitó a través de su cuenta de X oficial. El mensaje fue claro aunque muchos periodistas así no lo consideren; fue el caso de Antonio Laje que defendió lo indefendible y la sorpresa la dio Luis Novaresio que volvió a ponerse en la vereda del frente del presidente de las fuerzas del cielo.

Fue durante el pase entre ambos en el canal América 24 donde con pocas pulgas y bastante molesto, Novaresio se indignó porque Milei promocionó la estafa que afectó a más miles de personas en el mundo. "El presidente, desde la cabeza del Estado promociona una actividad privada, para mí yo lo miraría desde el lado de la ética pública".

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $Libra

Así empezó incendiario Novaresio y Laje le replicó sin ninguna culpa: "O sea que un presidente no puede, por ejemplo, ir y promocionar la inauguración de una fábrica según tu criterio". La temperatura empezó a elevarse y Fanrtino se exasperó en cuestión de segundos: "No, no, eso no. No, no, pero no podría decir, 'Inviertan en el Banco Francés, no invierte en el Banco...".

Casi como respuesta automática y poniéndose del lado del presidente, Laje defendió a capa y espada: " No, no, pero acá no dijo compren $Libra ". Acto seguido y un poco cansado de una discusión casi obvia, Novaresio se aventuró casi irónicamente a replicarle: " Pero estaba el link ". expresó.

Luis Novaresio

Laje, que quiso defender su postura, que es la misma que la que pregona La Libertad Avanza, explicó: "Sí, estaba el sí, el link de contrato, sí". Novaresio , intentó mantener las formas y aclaró: "Bueno, no sé. Yo no soy especialista en ética pública ", dijo casi al borde del enojo con su colega al aire.

Es en esa trastabillada cuando Laje aprovechó y defendió sin tapujos a Milei: "Vos lo estás planteando (como si fueras) especialista en ética pública, o sea que el presidente no puede ni siquiera promocionar la inauguración de una fábrica".

Antonio Laje

Ante la avanzada de Antonio Laje, el periodista Novaresio le paró el carro: "No te enojes, Antonio, déjame poner foco sobre lo que yo creo que hay que analizar", dijo y terminó contundente: "¿Puede hacer esto el presidente? A mí me parece que por lo menos merece un análisis ", terminó.

Luis Novaresio demostró una vez más que está cada vez más alejado de las políticas que plantea Javier Milei en su accionar diario. Si bien la polémica con $Libra fue la última de las contradicciones que tuvo con La Libertad Avanza, lo cierto es que también defenestró al gobierno de ultraderecha que quiso arrebatar los derechos del colectivo LGBT+ al que él mismo pertenece.