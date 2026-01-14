¿Paro de colectivos?: empresarios ofrecieron menos 13 mil pesos de aumento y se pudrió todo

El transporte público de pasajeros enfrenta una nueva crisis que podría desembocar en un paro nacional de colectivos. La reciente reunión paritaria entre el gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales concluyó sin acuerdos, dejando a miles de usuarios en vilo ante la posibilidad de una interrupción del servicio a nivel nacional.

El conflicto se centra en las demandas salariales de los trabajadores y la delicada situación financiera que atraviesan las empresas del sector. Las cámaras de transportes -AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA- propusieron un aumento del 1% en los salarios, cifra que fue categóricamente rechazada por el gremio liderado por Roberto Fernández. Este incremento, que apenas representaría $13.700 para un salario básico de $1.370.000, fue calificado por Fernández como una "burla".

Paro de colectivos lleva 14 horas en AMBA

"No vamos a permitir que se pretenda normalizar la precarización o la falta de cobro en término", afirmó el líder sindical, quien además advirtió que los trabajadores no serán "rehenes" de las disputas financieras entre las cámaras empresariales y el Estado. La UTA no descartó tomar medidas de fuerza si no se llega a un acuerdo en la próxima reunión, prevista para el 20 de enero .

Por su parte, los empresarios argumentan que el sector enfrenta un "estrangulamiento financiero" debido al atraso en los subsidios estatales y a la falta de actualización en las tarifas del boleto. Según Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, "como todos los años, si los Estados que tienen a cargo las jurisdicciones no incrementan los subsidios, los empresarios no contamos de dinero para los trabajadores ". Las cámaras insisten en que un 40% de las empresas están al borde de la quiebra.

Julio Cordero

La disputa también pone el foco sobre el rol del gobierno nacional de Javier Milei y sus nulas respuestas ante las demandas del sector. Las cámaras pidieron un incremento en los subsidios para poder garantizar la continuidad del servicio y cumplir con las exigencias salariales del gremio. Sin embargo, hasta el momento no hay respuesta concreta por parte de la Secretaría de Transporte liderada por Julio Cordero ni del Ministerio de Capital Humano que maneja Sandra Pettovello.