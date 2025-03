Patricia Bullrich reforzó su discurso de seguridad: "A los tibios los vomita Dios"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reafirmó su respaldo a las fuerzas federales y lanzó duras críticas a la Justicia y sectores políticos tras los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados frente al Congreso. En una entrevista en LN+, la funcionaria no solo justificó el accionar policial, sino que también se desmarcó de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quienes acusó de mantener posturas tibias frente a la violencia callejera. "A los tibios los vomita Dios", afirmó Bullrich al referirse a Macri, quien había pedido mayor cuidado en la actuación de las fuerzas de seguridad tras la agresión sufrida por el fotoperiodista Pablo Grillo.

De hecho, al ser consultada sobre la agresión policial a Grillo, quien sigue internado en terapia intensiva con un pronóstico reservado y un cuadro crítico tras ser herido gravemente en la cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal durante la represión policial en la marcha de los jubilados, Patricia respondió sin dudarlo: "Cuando uno toma una decisión hay que bancar. Ese día, las Fuerzas Federales y la Policía de CABA trabajamos codo a codo".

La ministra también cargó contra la jueza Karina Andrade, responsable de liberar a los detenidos durante la movilización, acusándola de "defender delincuentes" y de no aplicar la ley de manera adecuada. Bullrich insistió en diferenciar una protesta pacífica de los disturbios ocurridos el miércoles pasado. "Una cosa son 200 jubilados que van a protestar a las inmediaciones del Congreso. Lo que sucedió el miércoles está por fuera de la Constitución", afirmó.

Para la ministra, los hechos violentos buscan "degradar los valores democráticos" y podrían estar vinculados con un intento de golpe institucional. En este sentido, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ex ministro de Economía Sergio Massa, a quien vinculó con una estrategia de desestabilización del gobierno de Javier Milei. "Cuando no pueden ir contra un gobierno por la economía, cuando el país empieza a salir adelante, buscan otro punto donde sí son fuertes", dijo.

Entre las supuestas "fortalezas" de Kicillof y Massa, la ministra destacó: "Huelgas generales y llevar a la peor delincuencia del país a las marchas". Además, sugirió que Massa podría estar detrás de los episodios de violencia: "Hace cuatro días me dijeron 'Massa está detrás de esto'. No lo puedo aseverar, pero piénsenlo". En este contexto, Bullrich anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para combatir a las barrabravas, con el respaldo del presidente Milei.

Pablo Grillo siendo atendido en las inmediaciones de Congreso

La iniciativa busca catalogar a estos grupos como asociaciones ilícitas, establecer la responsabilidad de los dirigentes de los clubes y aplicar sanciones más severas para erradicar la violencia en el deporte. "Es un proyecto que hace muchos años se intenta llevar adelante, pero los intereses y acuerdos entre barras y directivos de clubes impiden su aprobación", explicó la ministra. También aseguró que en los incidentes frente al Congreso participaron integrantes de estos grupos violentos-

Esto, claro está, pese a que la Justicia aún no lo ha corroborado. Por otro lado, la ministra de Seguridad también respondió a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien había criticado al Gobierno por la represión en la manifestación. "Los que se robaron la plata de los argentinos no tienen autoridad moral para hablar. Estoy segura de que será la primera vez en la historia argentina que un presidente y su vice serán condenados por corrupción", disparó.

Finalmente, la ministra de Seguridad marcó distancia con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había calificado la movilización como un "ejercicio de la democracia". "Me parece una declaración de alguien que no toma conciencia de lo que pasó. No se puede igualar a los delincuentes con las fuerzas de seguridad. Lo del miércoles fue una alteración total del orden público", concluyó Bullrich, reafirmando su postura dura frente a los hechos de violencia callejera.