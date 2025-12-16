Joaquín Levinton rompe el silencio tras su infarto y confirmó la mejor noticia: "Estoy perfecto"

El mundo del rock argentino respiró aliviado este lunes 15 de diciembre al conocer que Joaquín Levinton, líder de la icónica banda Turf, se encuentra fuera de peligro y recuperándose en su hogar tras haber sufrido un infarto el pasado viernes. El cantante utilizó sus redes sociales oficiales para llevar tranquilidad a su fandom y agradecer a al sistema de salud público quienes lo asistieron en un momento crítico.

"Estoy en mi casa, me dieron el alta, tuve un infarto, tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar. Me ayudó un mozo del Timón que le agradezco un montón y después llegó el SAME rapidísimo que me llevó al Hospital Fernández ", dijo con tono aliviado y ya en su hogar.

Joaquín Levinton

En la misma línea, se dirigió a los profesionales médicos que se encargaron de él en este momento tan crítico: " Les agradezco con todo el corazón lo genial que me atendieron . Y al poco tiempo yo ya estaba en una sala bien y recuperándome para ya estar hoy en mi casa", relató el vocalista en una historia de Instagram.

El episodio ocurrió en la madrugada del viernes en el restaurante El Timón, ubicado en Palermo, cuando Levinton comenzó a sentir un fuerte malestar físico. Un mozo del lugar actuó rápidamente y llamó al servicio de emergencias médicas SAME, que lo trasladó de inmediato al Hospital Fernández. Allí, tras ser asistido en el área de hemodinamia, los médicos lograron destapar la arteria obstruida y le colocaron un stent en una intervención que resultó exitosa.

La banda Turf también emitió un comunicado oficial para calmar a sus fanáticos: "El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación".

A pesar del susto, Levinton se mostró optimista y confirmó que planea regresar a los escenarios muy pronto. "Un beso enorme para ustedes", expresó al despedirse de sus seguidores en redes sociales, dejando claro que su espíritu sigue intacto. También, en diálogo con Olga, aseguró: " Estoy perfecto ".

El incidente de salud obligó a reprogramar los planes inmediatos de la banda. Turf tenía previsto presentarse el próximo 19 de diciembre en el Teatro Ópera de La Plata como parte de los festejos por el aniversario del emblemático espacio cultural. Sin embargo, la fecha será reprogramada y se anunciará próximamente.

Muy fiel a su estilo y con una energía arrolladora, Joaquín Levinton demostró estar perfecto para volver a los escenarios aunque todavía no hay confirmación sobre la nueva fecha del show.