Transferencias y contratos bajo sospecha: Adorni recibió dinero de la productora vinculada a Grandio durante casi un año

La situación judicial de Manuel Adorni suma capítulos que complejizan su permanencia en el centro del poder. A las sospechas por su viaje a Punta del Este en avión privado, ahora se agregan transferencias sistemáticas de dinero por parte de una productora vinculada a un empresario que, meses después, se convirtió en proveedor del Estado bajo su órbita. Según consta en el expediente judicial, Adorni recibió entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 un total de 1.670.900 pesos en transferencias provenientes de "Imhouse", la productora de Marcelo Grandio, un empresario de su círculo cercano.

Los movimientos, detectados tras el levantamiento del secreto bancario ordenado por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, muestran un patrón regular de pagos mensuales que no cuentan, hasta el momento, con justificación pública. La primera acreditación fue de 110 mil pesos en diciembre de 2022. Luego, los depósitos continuaron de forma periódica durante 2023: 121 mil pesos mensuales entre mayo y agosto, 157.300 pesos entre septiembre y noviembre, y un último pago en diciembre por 605 mil pesos. "No sabemos el motivo del pago. Puede ser que sea algún tipo de contratación laboral de la productora", reconoció una fuente judicial.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

Y añadió "Lo que sí es una prueba más del estrecho vínculo entre los dos". La relación entre Adorni y Grandio no se limita a lo económico. La Justicia ya determinó que el viaje a Punta del Este durante los feriados de carnaval fue financiado, al menos en parte, por el propio empresario. El vuelo de ida fue pagado por la productora y el de regreso por Grandio, pese a que el funcionario había asegurado públicamente contar con comprobantes de pago.

El dato más sensible es la secuencia temporal: los pagos cesaron cuando Adorni asumió como secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei, y apenas cuatro meses después, "Imhouse" comenzó a firmar contratos con la TV Pública y Radio Nacional, organismos que dependen justamente de esa área. En abril de 2024 se concretó el primero de seis contratos, bajo la órbita del entonces funcionario.

Manuel Adorni y Marcelo Grandio

En Comodoro Py ya analizan solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las facturas que respalden las transferencias. La ausencia de documentación que explique esos ingresos podría convertirse en un elemento clave dentro de la causa. En paralelo, la investigación por enriquecimiento ilícito se amplía. El expediente también indaga sobre el patrimonio del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, incluyendo la compra simultánea de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, ambas operaciones con hipoteca. A esto se suma un viaje familiar a Aruba en diciembre de 2024, también bajo la lupa judicial.

Mientras los tribunales avanzan, en la Casa Rosada el mensaje es otro: respaldo político y ofensiva legislativa. Adorni, ya como jefe de Gabinete, convocó a una reunión de mesa política para ordenar la agenda parlamentaria y mostrar iniciativa en medio del escándalo. El Gobierno busca instalar proyectos como la eliminación de las PASO y reformas en el Código Penal, en un intento por recuperar centralidad y desplazar el foco de la crisis. "Hay que generar ruido desde la gestión. Impulsar temas pendientes que abran el debate", deslizó una fuente oficial, en una admisión implícita de la necesidad de cambiar la conversación pública.

Adorni, Lilia Lemoine y Grandio en la campaña de 2023

El blindaje político se completa con gestos explícitos de apoyo. La presencia junto a figuras clave del oficialismo y la cercanía con el entorno presidencial refuerzan la decisión de sostenerlo, incluso cuando la oposición ya se prepara para llevar el caso al recinto y convertirlo en un eje de confrontación. Sin embargo, el paso del tiempo juega en contra. Cada nueva revelación profundiza una trama donde los vínculos personales, los negocios privados y las responsabilidades públicas aparecen peligrosamente entrelazados. En ese cruce, la explicación pendiente sobre el origen y motivo de los fondos se vuelve central. Y, por ahora, siguen sin llegar.