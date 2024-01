Sin pan y sin circo: Bullrich quiso demostrar que los locales estaban abiertos y registró la escasa actividad de Flores

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a realizar acciones de amedrentamiento contra el paro general que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT). En esta oportunidad, salió después de las 12 del mediodía al centro comercial del barrio porteño de Flores, en la intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda, para registrar la actividad y los comercios abiertos en la zona.

"Estoy en Flores. Todos los locales abiertos. El país no para. ¿El país que hace? Trabajando. Así es", lanza la funcionaria en un primer video que subió en su cuenta de Twitter. En este y en todos los demás, se puede ver la escasa cantidad de clientes de los locales de ropa de allí, que a esa hora suelen abarrotar los comercios y hacer que en las veredas se avance a paso de tortuga.

La criminalización de la protesta y la estigmatización contra quienes eligen manifestarse contra las medidas de Milei, continuó con otros videos que subió Bullrich, con el fin de descalificar la acción gremial. "El país no para. Paran las mafias", expresa en el último de ellos, mientras algunos comerciantes de ropa de la zona le piden fotos.

"¡Grande, Patricia! ¡Vamos Pato!", grita un hombre de mediana edad en una segunda publicación, sin miedo a salir en la cámara mientras elogia a la ministra. "¿Vamos a laburar hoy? ¿Sí? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo?", pregunta envalentonada por el apoyo la ex montonera. "Tra-ba-jan-do", repite después, al son de quienes eligieron no adherirse. "Nada de paros acá. Miren todos los negocios abiertos", celebra al final.

El video de Bullrich que demostró la efectividad del paro: avenida Nazca al 400 vacía de clientes

En un tercer video se ve a una mujer hablando con la ministra. "Y somos gente que labura, eh. Que no se sumó al paro", afirma con seguridad. "¿Quién se sumó al paro acá?", pregunta Bullrich en una tónica de coordinadora de viaje de egresados. "Acá nadie", le responde su interlocutora. "El que no trabaja no come acá. Y además no sale adelante el país", asegura orgullosa la ministra, en un acto de desconocimiento sobre la gravedad de que existan personas que si no trabajan un día, no pueden poner un plato de comida sobre la mesa.

Antes de que haga el video de presentación, Bullrich subió otro donde se la ve dialogando con adherentes que se acercaron a saludarlo. "Trabajando, trabajando y trabajando. Seguridad y trabajo. Y mucha educación, mucha educación. No paro. Hay que sacar a los vagos", le pide uno. "Nosotros tenemos 36 empleados, señora. Vinieron 35", indica un supuesto comerciante al que no se le ve la cara. "Muy bien. Todos cumpliendo", lo felicita Bullrich.

La ministra Bullrich salió a jugar contra el paro y registró los locales abiertos en Flores, pero demostró la poca cantidad de clientes que había

Más temprano, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri había comenzado su cruzada en contra de la huelga, con otra publicación en sus redes sociales. "No hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente. Yo no paro", escribió en su cuenta de Twitter.

La intención de demostrar la poca adhesión de los comerciantes, desnudó la efectividad del paro general. Mientras que ella eligió pasar en el horario de mayor actividad, allí se vio que los potenciales clientes eran ínfimos en relación a otro miércoles cualquiera en la zona. La poca vocación democrática que expuso, es otro tema.