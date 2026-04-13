"Toto" Caputo anunció que la inflación estará arriba del 3% y volvió a pedir los ahorros del colchón

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, confirmó lo que había deslizado días atrás, previo a las mediciones porteñas de la inflación: el numerazo de este mes será mayor al 3% y el sueño de ser Irlanda en 35 años se alejó algo más. Además, el Messi de las finanzas volvió a pedirle a los ciudadanos de a pie que saquen los dólares de colchón para volcarlos al "mercado de capitales", como si no se hubiera visto esta película antes.

"Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad", explicó Caputo para reconocer que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes 14 de abril a las 16 será negativo para el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

La inflación porteña registró un 3% y la nacional estará por arriba de ese número.

Sin embargo, y de igual manera que hizo en los últimos meses en los que la inflación volvió a crecer de forma descontrolada y sin parar, el ministro dijo que toda esta pesadilla de la gestión libertaria pasaría. "A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento", prometió, siempre detrás de la utopía de que "se vienen los mejores meses", un lema que cada vez envejece peor.

Las declaraciones fueron hechas desde la Bolsa de Comercio de Rosario, donde concurrió a la presentación del libro "Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso", del analista Salvador Di Stefano. En ese lugar fue que se encargó de volver a pedir la colaboración del ciudadano de a pie en cuanto a su ahorros.

"Las herramientas están: hoy tenemos estabilidad macroeconómica, previsibilidad, están viniendo las inversiones en el mundo y los ahorros están abajo del colchón. Lo único que necesitamos es que vayan al sistema financiero. Que se vuelquen al mercado de capitales", reclamó Caputo, sin ponerse colorado de reclamar más esfuerzo por parte de quienes menos tienen mientras arriba se vive una fiesta producto de la timba financiera.

"Entonces vamos a empezar a ver mucho más desarrollos inmobiliarios, de infraestructura, las pymes van a poder descontar facturas o cheques a una tasa mucho más razonable. Eso empieza a hacer un círculo virtuoso y Argentina tiene absolutamente todo: los recursos naturales, el capital humano -es extraordinario- y los ahorros acá mismo", concluyó Caputo.