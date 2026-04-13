Lilita recargada: se río de Adorni, criticó a Netanyahu y hasta soltó que a Epstein le hicieron lo mismo que a Nisman

Elisa "Lilita" Carrió dejó algunas perlitas muy fuertes durante su paso por Gelatina, donde fue entrevistada por Pedro Rosemblat y Nico Guthmann. Fiel a su estilo, se burló del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y definió como "corrupción de Almodóvar" al caso que lo tiene contra las cuerdas. Además, en su cuestionamiento a Benjamín Netanyahu llegó a decir que Donald Trump fue a la guerra por las presiones hechas por la inteligencia israelí que actuó a través de Jeffrey Epstein, a quien le hicieron lo mismo que al fiscal Alberto Nisman.

"Es una corrupción de Almodóvar. Porque si no hubiera estado la escribana. Es que el look de la escribana es peor que el de Karina Milei. El look lo hace todo. Me parece que es lo más bizarro que he visto", ironizó Lilita en relación al drama político del momento y al personaje de Adriana Nechevenko. "Es todo muy ridículo", disparó.

"El tipo se gastó un mes de estadía en Punta del Este en un pasaje", explicó Carrió, quien recordó que desde hace 40 años que vereanea en la ciudad uruguaya. "Por supuesto que no gastaba eso cuando iba con ocho hijos. Pero ahora que estoy sola en la vida", deslizó. Rosemblat no la dejó mentir y ella se animó a decir que estaba "re acompañada".

Tras hablar del eje nacional profundizó más sobre la situación internacional y la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, a la cual según ella Trump fue "porque lo arrastró Netanyahu y por narcisismo". "Él tiene fascinación por los psicópatas. Porque es un narcisista. Entonces tiene fascinación Vladimir Putin y Netanyahu", formuló.

"¿Netanyahu es un psicópata?", le preguntaron. "Sí, desde siempre. En segundo lugar por Jeffrey Epstein", continuó. "Como él pertenece a la Mossad, utiliza un sistema de influencias y de chantajes, que es propio de cualquier inteligencia. ¿Qué hace la inteligencia? ¿Qué hicieron con Nisman en la Argentina por ejemplo? Tienen relaciones, son ricos, te filman, te ofrecen lo que tus debilidades necesitan. Por ejemplo mujeres, tragos, relaciones, etcétera", aseguró.

La líder de la Coalición Cívica no profundizó más sobre el tema en relación al asesinato o suicidio del fiscal, aunque sí dejó entrever que los servicios de inteligencia locales fueron parte del entramado que lo llevó a perder su vida, ya sea de la manera que fuera que lo había hecho. También definió a Epstein como un simple peón de un juego más grande.