Un hombre fue acusado de drogar con cocaína a sus seis hijos, incluido un bebé: está preso

La maravillosa ciudad bonaerense Balcarce se vio sacudida por un caso que dejó a todos en estado de shock. Un hombre fue detenido tras ser acusado de haber suministrado cocaína a sus seis hijos, entre ellos un bebé de apenas seis meses. La denuncia inicial fue realizada por su pareja, quien además lo implicó por violencia de género.

El caso comenzó a principios de esta semana cuando la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer denunciando agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja aunque en su declaración, también confesó sus sospechas de que el hombre podría estar drogando a sus hijos. Ante esta situación, la Fiscalía Descentralizada de Balcarce intervino de inmediato.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 6 meses y los 11 años, fueron trasladados al Hospital Municipal donde se les realizaron estudios toxicológicos. Los resultados fueron contundentes: todos los niños dieron positivo para cocaína en sangre . Este macabro hallazgo desencadenó la detención del acusado, quien ya contaba con antecedentes penales.

Fiscalía Descentralizada de Balcarce

Durante el allanamiento en la vivienda familiar, las autoridades encontraron cocaína y rastros de la sustancia sobre una mesada. Además, se secuestró una lata de leche en polvo que podría haber sido utilizada como medio para contaminar a los menores y, aunque los análisis iniciales sobre este elemento no fueron concluyentes, se ordenaron nuevas pericias para esclarecer su implicancia en el caso.

El hombre negó categóricamente haber drogado a sus hijos y desvió las acusaciones hacia su pareja, alegando que ella padecía "problemas psiquiátricos". Sin embargo, el fiscal Rodolfo Moure dispuso que permanezca detenido en el Penal de Batán mientras avanza la investigación.

La causa fue caratulada como " suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad ", un delito que podría acarrearle penas de entre 6 y 20 años de prisión. Además, se evalúa la posibilidad de realizar entrevistas en Cámara Gesell para los niños que estén en condiciones de declarar, con el fin de reunir más pruebas.

Fiscal Rodolfo Moure

En cuanto a los menores, quedaron bajo el resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño de Balcarce que activó los protocolos necesarios para garantizar su bienestar físico y psicológico.