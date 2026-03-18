Chats, dólares y eventos: las sombras detrás del vínculo entre los Milei y el empresario Mauricio Novelli

Un "Hola Roxana, cómo estás" puede parecer el inicio de cualquier conversación trivial. Pero en este caso, ese mensaje -enviado por Mauricio Novelli- abre la puerta a una trama mucho más compleja: una red de vínculos, negocios y gestiones donde el nombre de Javier Milei aparece como llave de acceso, activo comercial y garantía de prestigio. "Hola Roxana cómo estás?? Soy Mauricio el amigo de Kari y Javi milei" (sic). Así comienza el intercambio con Roxana Cozzo, entonces Banquet Manager del Hotel Libertador, quien luego pasaría a integrar el círculo cercano de Karina Milei.

Mauricio Novelli y Javier Milei

El objetivo inicial era organizar un evento de "educación financiera", pero el tono del mensaje ya dejaba en claro algo más profundo: la apelación directa a la cercanía con el Presidente como carta de presentación. Apenas un mes después de la asunción presidencial, Novelli ya proponía "armar un evento con presidencia" y lo definía como "una convención tipo laBitconf". No se trataba solo de alquilar un salón: el valor agregado era la asociación directa con Milei.

Los mensajes muestran una insistencia sistemática en ese vínculo. "Es un lugar que le gusta mucho a Javi y a Kari", desliza Novelli al negociar el espacio. Más adelante, la operatoria se repite con otros interlocutores del entorno presidencial para organizar el Tech Forum de octubre de 2024, un evento con "empresarios súper millonarios". Para los investigadores que siguen el caso, esa recurrencia no es anecdótica. La hipótesis que manejan es más contundente: la relación entre Novelli y los hermanos Milei podría configurar "una unidad de negocios que excede el caso del token $LIBRA".

Los chats reconstruyen con precisión casi quirúrgica cómo se organizaban estos eventos. Desde la reserva de salones hasta el alojamiento de sponsors internacionales, pasando por la logística de seguridad y los movimientos dentro del hotel. Pero también aparecen elementos más sensibles. El 18 de octubre de 2024, en la antesala del Tech Forum, Novelli escribe: "Te estoy llevando 5M en efectivo". Y agrega: "Y el lunes completamos todo el pago".

Mauricio Novelli y Karina Milei

En paralelo, el empresario coordinaba la participación de figuras internacionales del mundo cripto y tecnológico, y afinaba detalles de la presencia presidencial: "roxi al final donde armamos el recibimiento de javi con los CEOS" (sic). Incluso buscaba ingresar primero para "poner en tema a Javier", según otro mensaje. La escena que se desprende es la de un operador con acceso directo, capacidad de organización y, sobre todo, un activo central: la proximidad con el Presidente.

El vínculo entre Novelli y Milei no nació en la Casa Rosada. Se remonta al menos a 2021, cuando el economista participaba como docente en los cursos de trading de la firma N&W Profesional Traders. Los mensajes recuperados por peritos muestran pagos mensuales -en pesos y, mayormente, en dólares- por sus servicios. "Lo de siempre", definía Novelli: unos 2000 dólares. Incluso en plena campaña electoral, los pagos continuaron.

El material también revela que Milei no solo daba clases, sino que promocionaba proyectos vinculados a Novelli, como el token Vulcano ($Vulc), que luego colapsó en medio de denuncias de fraude. La lógica era clara: el nombre de Milei aportaba credibilidad, visibilidad y ventas. Tras su llegada a la presidencia, ese capital simbólico no se diluyó: se potenció. Después del triunfo electoral, la estrategia se volvió más ambiciosa. Desde la promoción de cursos con la imagen presidencial hasta la idea de producir un documental sobre su vida -presentado incluso "en representación del equipo de Javier Milei"-, el uso comercial de su figura escaló.

Algunos de los involucrados en el Caso $Libra

La propia interna de los chats lo evidencia. "Quiero hacer guita, loco", escribió María Pía Novelli, hermana del empresario, sintetizando el clima de época. El Tech Forum fue, en ese sentido, el punto más alto: un evento donde Milei fue la figura central, utilizado para atraer inversores, sponsors y empresas globales. La presencia del Presidente no solo legitimaba el encuentro, sino que multiplicaba su valor económico. Todo ese entramado encontró su punto de quiebre con el colapso del token $LIBRA. A partir de ese momento, según surge del expediente, Novelli inició contactos desesperados con abogados.

Detectaron en el teléfono de Mauricio Novelli borradores del "acuerdo confidencial" que Javier Milei habría firmado con Hayden Davis

Sin embargo, los mensajes reconstruidos muestran que el universo de relaciones, negocios y operaciones no empezó ni terminó con esa criptomoneda. Por el contrario, $LIBRA aparece como un episodio dentro de una estructura más amplia, donde se cruzan formación financiera, eventos internacionales, promoción política y circulación de dinero. ¿Dónde termina la actividad privada y dónde comienza el uso de vínculos con el poder? ¿Hasta qué punto la figura presidencial puede ser utilizada como activo comercial? ¿Qué controles existen cuando ese límite se vuelve difuso? Preguntas que deberá analizar la Justicia.