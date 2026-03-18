Petovello se mete de lleno y frena el paro de controladores aéreos: así funcionarán vuelos el finde largo

En vísperas del próximo fin de semana extra largo, que se extenderá desde el 21 al 24 de marzo, el Ministerio de Capital Humano intervino para garantizar la operatividad de los aeropuertos en todo el país aunque todavía no se llegó a ningún acuerdo que beneficie a los y las trabajadoras aeronáuticas.

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente de este ministerio, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), desactivando así el paro que los controladores aéreos habían anunciado.

Controladores aéreos están en constante alerta desde que asumió el gobierno de Milei

La medida, comunicada oficialmente en la tarde del martes 17 de marzo, asegura que los vuelos programados para los próximos días podrán operar sin interrupciones. Según el comunicado, la conciliación obligatoria "tendrá vigencia por el plazo de quince (15) días a partir de las 09:00 hs del 18 de marzo de 2026, con el objetivo de buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios".

El conflicto había escalado tras el anuncio de ATE de un paro que afectaría aeropuertos en todo el país desde el 18 hasta el 24 de marzo , en plena temporada turística porque los trabajadores denuncian la falta de pago de aumentos salariales previamente acordados y exigen la apertura inmediata de paritarias; es por eso que tomaron esa medida amenazaba con generar demoras y cancelaciones masivas en los vuelos.

En el comunicado oficial, la cartera dirigida por Sandra Pettovello intimó a la organización sindical y a sus representados a cesar cualquier medida de fuerza durante el período de conciliación: "Se intima a la organización sindical y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual. Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas", detalla el texto.

Cabe recordar que por ahora, los pasajeros pueden volar sin interrupciones y los aeropuertos operarán con normalidad durante el fin de semana largo. Sin embargo, queda pendiente una resolución definitiva al conflicto laboral que garantice estabilidad en el sector aéreo.