Viajes por el Caribe, contradicciones y blindaje político: la crisis que acorrala a Milei por el caso Adorni

En paralelo al abrazo público que Javier Milei le dedicó a Manuel Adorni durante el acto por Malvinas, una nueva revelación volvió a sacudir a la Casa Rosada: la sospecha de un viaje de placer del funcionario a Aruba entre fines de 2024 y comienzos de 2025. La información, aún bajo investigación, no solo reaviva las dudas sobre el patrimonio y los movimientos del jefe de Gabinete, sino que muestra una nueva contradicción y mentira del funcionario libertario difícil de sostener para un gobierno que hizo de la austeridad una bandera discursiva. Tan sólo semanas atrás, el propio ex vocero había dicho que hacía años que no se tomaba vacaciones.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

Según reconstrucciones periodísticas y testimonios que comenzaron a circular, Adorni habría pasado unos diez días en un resort all inclusive del Caribe neerlandés junto a su familia, en un viaje cuyo costo rondaría los 12 mil dólares. La posible escapada se ubica, además, en un período en el que el propio funcionario aseguraba públicamente no tomarse vacaciones desde hacía dos años. "Hacía dos años no se tomaba vacaciones", había dicho tras la polémica por el viaje de su esposa en el avión presidencial durante la Argentina Week en Estados Unidos y luego de la difusión de su vuelo a Punta del Este.

La inconsistencia entre el discurso y los hechos es, en este contexto, más que un detalle: se transforma en un síntoma de un problema mayor. La investigación judicial ya tomó nota de estas versiones. El fiscal Gerardo Pollicita ordenó profundizar el análisis de los movimientos migratorios del funcionario y su entorno, en el marco de una causa más amplia que incluye el financiamiento de viajes privados y la evolución de su patrimonio. El expediente, que tramita ante el juez Ariel Lijo, busca determinar no solo si el viaje existió, sino también si hubo inconsistencias en las declaraciones públicas o posibles irregularidades en el origen de los fondos.

En ese mismo frente aparece otro elemento incómodo: una de las jubiladas que le prestó dinero a Adorni para la compra de un departamento solicitó posteriormente un subsidio estatal. El contraste entre la asistencia social requerida y el financiamiento privado otorgado al funcionario añade una dimensión política delicada, que amplifica el impacto del caso más allá de lo estrictamente judicial. Dentro del Gobierno, el clima está lejos de ser de tranquilidad. Aunque Milei decidió respaldar a su jefe de Gabinete y sostenerlo en el cargo, en los pasillos oficiales admiten que la situación se volvió incierta y que abril aparece como un mes bisagra.

Ida: 24 de diciembre de 2024. Vuelta: 10 de enero de 2025. Destino: Aruba. Hotel: Tamarijn Aruba All Inclusive. Costo por ese periodo para dos adultos y dos menores: 12 mil dólares. Sumemos:



🏠U$S 200.000 para la compra de la casa en Indio Cuá

🏙️U$S 30.000 de adelanto para un... — Manu Jove (@manujove) April 3, 2026

Sin ir más lejos, si no surgen nuevas revelaciones, el oficialismo confía en que la tensión podría disiparse. Pero si el goteo de información continúa, el costo político podría volverse insostenible. Mientras el Presidente insiste en mostrarse junto a Adorni y le da centralidad en la gestión, puertas adentro crece la preocupación por el daño que el caso ya está generando. No se trata solo de la figura del jefe de Gabinete, sino del impacto sobre la credibilidad de un gobierno que prometió romper con los privilegios de la política tradicional. Las dudas también alcanzan al manejo de la crisis.

Funcionarios cuestionan la falta de una estrategia coordinada y señalan que el propio Adorni quedó a cargo de su defensa política y comunicacional. La ausencia de un esquema ordenado de respuesta no hizo más que amplificar los errores y dejar expuestos flancos que ahora son aprovechados tanto en el ámbito judicial como mediático. En ese marco, la figura de Milei queda inevitablemente comprometida. Como señaló el periodista Ignacio Ortelli, resulta inusual que un Presidente se convierta en el principal sostén político de un funcionario bajo investigación.

El caso Adorni erosiona la imagen presidencial y tensiona al propio oficialismo.

Esa decisión, que en el corto plazo busca evitar una crisis mayor, también lo ata al destino de su jefe de Gabinete. El problema de fondo, admiten incluso en el oficialismo, es la falta de alternativas. Adorni no solo ocupa un rol clave en la coordinación de la gestión, sino que también es una pieza central en la comunicación del Gobierno. Reemplazarlo no sería un movimiento aislado, sino el inicio de una reconfiguración más amplia, con impacto en áreas sensibles y en el equilibrio interno del poder.