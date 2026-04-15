La sífilis se dispara en Argentina y registra un máximo histórico: fallas estructurales en prevención y políticas públicas

La sífilis dejó de ser una enfermedad relegada al pasado para convertirse en una señal de alarma sanitaria en la Argentina. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2025 se notificaron 46.799 casos en todo el país, con una tasa de 117,2 cada 100 mil habitantes, el registro más alto desde que existen datos sistematizados. Lejos de ser un pico aislado, la cifra confirma una tendencia ascendente que se sostiene desde hace 15 años y que, lejos de revertirse, se acelera.

En 2025 hubo más de 46.000 casos

El propio informe oficial reconoce que el aumento responde tanto a una mayor circulación de la enfermedad como a mejoras en los mecanismos de detección. Sin embargo, ese argumento, aunque válido, no alcanza para explicar por qué una infección prevenible y tratable sigue expandiéndose con tal intensidad, especialmente entre jóvenes. Desde 2011 los casos no dejaron de aumentar, con un salto más pronunciado a partir de 2015.

Tras una leve caída durante la pandemia -más vinculada a la menor capacidad de registro que a una reducción real de contagios-, la tendencia volvió con más fuerza desde 2022. En 2023 se superaron por primera vez los 30.000 casos anuales y en 2025 se alcanzó el máximo histórico. El dato más preocupante está en el perfil epidemiológico: el 76% de los casos se concentra en personas de entre 15 y 39 años, con un pico alarmante en el grupo de 20 a 24 años, donde la tasa alcanza los 290,6 casos cada 100 mil habitantes. En mujeres jóvenes, además, la incidencia es aún mayor, lo que enciende alertas adicionales por el riesgo de transmisión materno-infantil.

Desde el Estado se destaca la ampliación de las estrategias de vigilancia: más pruebas rápidas, mayor descentralización del diagnóstico y mejor capacitación de los equipos de salud. Todo esto permitió detectar casos que antes quedaban fuera del sistema. Pero ese avance técnico convive con una realidad incómoda: la enfermedad circula más. Y lo hace en un contexto donde la prevención parece haber perdido terreno. La sífilis, causada por la bacteria Treponema pallidum, se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección y puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo.

En 2025 hubo más de 46.000 casos

Que su expansión se concentre en jóvenes no es un dato menor, sino el reflejo de fallas en educación sexual, acceso a métodos de prevención y campañas sostenidas de concientización. El fenómeno no impacta de manera uniforme. Las regiones Sur y Cuyo encabezan las tasas más altas, con 159,8 y 137,5 casos cada 100 mil habitantes respectivamente, mientras que el NEA y el NOA también muestran incrementos sostenidos. Incluso en la región Centro, por debajo del promedio nacional, los números siguen siendo elevados. Estas diferencias evidencian que el problema no es solo sanitario, sino también territorial.

Sin ir más lejos, el acceso a la información, al diagnóstico y al tratamiento sigue siendo desigual en estos puntos del país. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud implementó medidas como la creación de la Mesa Ministerial de ITS y el desarrollo de un Plan Operativo Anual que busca fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El crecimiento sostenido durante más de una década sugiere que las políticas públicas no lograron anticiparse ni contener el avance de la enfermedad.

En 2025 hubo más de 46.000 casos

La falta de campañas masivas, la discontinuidad en programas de educación sexual y las dificultades de acceso en ciertos sectores parecen haber dejado un terreno fértil para la expansión de la sífilis. A nivel mundial, la tendencia también es preocupante: en 2022 se estimaron 8 millones de nuevos casos entre adultos y más de 3 millones en la región de las Américas, con un aumento cercano al 30% respecto a 2020. Pero que el problema sea global no exime de responsabilidades locales. En Argentina, los números actuales no solo reflejan una crisis epidemiológica, sino también una deuda estructural en materia de prevención y políticas de salud pública.