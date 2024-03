A Tini la compararon con Rui Torres, ex conductor de Art Attack, y Khea estalló: "Que mal que estamos"

El año pasado, varios artistas habían salido a hablar públicamente sobre la salud mental y la sobrecarga que les genera sus respectivos trabajos. Sin ir más lejos, Lali Esposíto había sido una de las últimas en brindar una entrevista donde manifestó que tuvo que pedirle a su equipo frenar porque "se le iba a paralizar la cara". "Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien", remarcó.

De esta manera, la ex Casi Ángeles se sumaba a Tini Stoessel, Alejandro Sanz y a Karina La Princesita, entre otros, los cuales desde el año pasado vienen sacando a relucir sus costados más vulnerables y cómo les afecta el estrés a nivel laboral. Pero el caso de la ex Violetta sigue en boca de todos debido a que días atrás hizo una contundente publicación en las redes sociales donde mostraba, entre lágrimas, cómo se cortaba el pelo largo que tenía.

Tini hizo una contundente publicación en su Instagram sobre su futuro.

Con este video, la cantante daba a conocer la salida de su quinto disco, al que bautizó como "Un mechón de pelo", que lanzará el 11 de de abril. "Haber podido expresar en palabras tantas emociones y sentimientos que tenía guardados en este álbum, fue algo muy sanador. Quiero agradecerles por el amor que me están dando, lxs amo", sumó Tini en aquel posteo junto a dos emojis, uno de corazón rojo y otro de una curita. Además, borró todas las publicaciones de sus redes sociales.

Esto generó un gran revuelo entre sus fanáticos y hubo quienes no se tomaron muy bien la postura de la cantante. De hecho, Tini cruzó a un internauta que se burlo de ella por publicar una imagen en donde se la vio posando en un baño, lista para cortarse el pelo. Y como este internauta, hubieron varios. Incluso, uno se animó a diferenciar el presente de la artista como el triste desenlace que tuvo Rui Torres, conocido por conducir la primera y segunda temporada del programa de manualidades Art Attack.

Para aquellos que no sepan lo que le ocurrió al conductor mexicano, aquí un breve resumen: Rutilio Torres Mantecón, tal era su verdadero nombre, se recibió en el colegio Green Hills de la Ciudad de México con honores. Sin ir más lejos, fue uno de los cuatro universitarios con mejor puntuación en el examen de admisión a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México e ingresó, en 2001, a la carrera de Psicología.

Para Rui, aquella licenciatura le iba a permitir enfrentar sus responsabilidades académicas mientras, a su vez, comenzaba una carrera de actuación. Ese mismo año Disney compró a la productora británica The Media Merchants los derechos del programa Art Attack, el cual comenzó a emitirse a través de Disney Channel Latinoamérica. Y después de obtener la beca Baillères por sus colaboración en la conservación de la obra de Diego Rivera, a Rui le llegó la gran oportunidad de conducir Art Attack.

Rui Torres falleció en 2008 de una sobredosis.

Rui había sido nombrado mejor estudiante del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), donde en 2002 se recibió de ingeniero en Telemática, siendo beneficiario de dicha beca Baillères por sus calificaciones. Esto lo llevó a participar en la conservación de la obra del muralista mexicano Diego Rivera, llamando la atención de Disney. De esta manera, el mexicano estuvo al mando del recordado programa de manualidades y humor por dos temporadas.

Esto fue así hasta que en 2003, Rui decidió dejar de lado Art Attack para regresar a México y continuar sus estudios universitarios. Su deseo era dedicarle más tiempo a su familia y desde la empresa del ratón decidieron reemplazarlo por el español Jordi Cruz. A partir de ahí, las versiones sobre que Rui comenzó a afrontar graves problemas de depresión comenzaron a circular con fuerza hasta que a principios de 2008 comenzaron los rumores acerca de su fallecimiento.

Fue recién en agosto de aquel año que ITAM confirmó en su revista Conexión que Torres había fallecido el 24 de febrero de 2008. Si bien nunca se confirmó, medios locales advirtieron que el ex conductor de Art Attack estaba atravesando un momento de mucha angustia debido al fallecimiento de su hija de dos años, víctima de una pulmonía. Esto lo habría llevado a Rui a consumir una sobredosis de medicamentos antidepresivos, lo que derivó en su triste y lamentable muerte.

El respaldo de Khea a Tini

Lo cierto es que la comparación que hizo un internauta sobre lo que tuvo que atravesar el difunto conductor mexicano con lo que está pasando Tini despertó el enojo de Ivo Alfredo Thomas Serue, conocido artísticamente como Khea, quien no solo no dudó en intervenir, sino que llamó a la reflexión: "Que mal que estamos... justamente que una persona con tanto reconocimiento lo comunique es lo que vale. Justamente cuando no se habla del tema suceden cosas como lo de Rui Torres. Estas cosas se felicitan y se apoyan, estos actos, el mostrarse vulnerable hoy en día es de valientes da igual quien lo haga, para mi esto es mas respetable que cualquier canción vacía de hoy en día...se asustan y hatean cuando alguien les trae un poco de verdad. Y para terminar, la depresión no tiene cara no se puede ver no te das cuenta ni cuando empieza... admiro a los artistas de hoy en día que deciden tocar estos temas porque hay mucha gente que realmente lo necesita", publicó el rapero en su cuenta de Twitter.