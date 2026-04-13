Preocupación por Coty Romero y un cruce violento en España: "¡Pegame, pegame!"

Días atrás, Coty Romero se despidió de la conducción del stream oficial de La Noche de los Ex, uno de los programas satélite de Gran Hermano. Aunque aclaró que volvería, lo cierto es que la ex hermanita se embarcó en un nuevo reality internacional.

La correntina viajó directamente a España para formar parte de La Cárcel de los Gemelos Dúo. Tal como lo demostró en su paso por la casa más famosa del país, a solo horas de haber llegado ya protagonizó uno de los encuentros más tensos del ciclo con La Falete, una de las participantes más polémicas.

Coty Romero se sumó a La Cárcel de los Gemelos Dúo

Todo comenzó cuando Coty ingresó a la "cárcel", el espacio de convivencia donde los participantes deben interactuar bajo reglas estrictas y desafíos constantes. En su presentación ante el grupo, la argentina notó que La Falete, reconocida por su carácter fuerte, evitó saludarla.

Ofendida, la influencer no se quedó callada y le reclamó en público: "Desde que llegué no me saludaste. Educación ante todo, ¿sabés?". La respuesta de la española fue inmediata y con tono desafiante: " Tengo más educación que tú y que muchos ".

nunca pensé ver a Coty y al hola niños en un mismo clip pic.twitter.com/oMEOMQ9QtM — cami (@mrnescline) April 13, 2026

El cruce subió rápidamente de tono. La correntina, lejos de achicarse, replicó con firmeza: "No se nota tu educación porque mirás de arriba a abajo a todos y yo soy igual que vos acá". La tensión se hizo palpable en el ambiente y La Falete, visiblemente molesta, se levantó y se puso cara a cara con la argentina. A los gritos, le dijo que no la había saludado porque no sabía quién era.

Pero el intercambio verbal fue solo el comienzo. Más tarde, cuando Romero ya se encontraba en una de las celdas junto a otro argentino, Maxi Miller, La Falete fue a buscarla y la situación escaló aún más: le arrojó encima una botella de gaseosa .

Coty, como buena conocedora del juego mediático, reaccionó para que sancionaran a su compañera y le tiró un plato de comida. La situación se desbordó y fue necesaria la intervención de la seguridad. " Pegame, pegame, así te sacan ", desafió la joven, dispuesta a no retroceder ante la provocación.

La ex participante de Gran Hermano demostró que nada ni nadie la frena. Además, junto a Miller, planeó aliarse con otra argentina que llegó al reality en las últimas horas: Juliana Scaglione, más conocida como Furia.

Entró Furia a los gritos y se abrazó con Coty:



Tengo para contarte muchas cosas... A ROMPERLA MADRES!!! #CarcelGemelos1 pic.twitter.com/tUwaswRWNB — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) April 13, 2026

Ahora, la pregunta es: ¿estará dispuesta a jugar con la oriunda de Caá Catí? Cabe recordar que ambas convivieron en la casa y protagonizaron fuertes cruces.

De qué trata el reallity español

La Cárcel de los Gemelos Dúo es un reality show español de convivencia extrema y formato breve (tres semanas), emitido en directo las 24 horas a través de plataformas como YouTube y TikTok.

Creado por los hermanos Carlos y Daniel Ramos, reúne a famosos e influencers que viven en celdas y deben superar pruebas físicas y psicológicas por un premio de 250.000 euros .

La Cárcel de los Gemelos Dúo es un reality show español de convivencia extrema y formato breve

El programa simula una prisión: hay rutinas estrictas, comida limitada, tiempo reducido de patio y monitoreo constante por cámaras. Los participantes conviven en parejas, lo que potencia los conflictos y las alianzas.

A este formato llegó Coty Romero, dispuesta a ganar y a enfrentarse con quien sea necesario. Sin embargo, no es la única figura fuerte de la edición, ya que el reality cuenta con varias personalidades polémicas dentro de España.