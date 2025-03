Así vive Emily Ceco tras denunciar por violencia de género a Santiago Martínez

A semanas de la denuncia por violencia de género de Emily Ceco a quien fue esposo Santiago Martínez, la Justicia ordenó que el joven seguirá en prisión a la espera del juicio y dio los motivos. Cabe recordar que la pareja se conoció en el reality show de Netflix, Love is Blind, donde tras varias citas y una convivencia fugaz decidieron casarse; en dicho programa los televidentes resaltaron algunas actitudes agresivas del participante, que fueron desmentidas rápidamente por él.

Por desgracia, el tiempo dio la razón a los espectadores y el influencer golpeó a su mujer luego de que esta disfrute de su despedida de soltera junto a su familia. Roberto Castillo, el abogado de la denunciante, confirmó el día miércoles que el agresor seguirá en la cárcel: "El día de hoy, la jueza Karina Andrea De Luca a cargo del Juzgado de Garantías N°6 decretó prisión preventiva para Santiago Martínez, que tendrá que esperar el juicio por el intento de femicidio contra Emily Ceco privado de su libertad", escribió en historias de Instagram junto a una imagen del documento judicial.

Se casaron en Love is Blind y terminaron enfrentados en la Justicia por violencia de género

Este jueves 27 de marzo, en el programa de stream El Ejército de la Mañana, Fefe Bongiorno compartió detalles del documento. En el mismo aparecen los testimonios de la hermana de Emily y de un ex participante de Love is Blind que relató una violenta situación que se vivió en una previa nocturna: "Emily estaba con un vaso de alcohol en la mano, le pasó el mismo a unos chicos y Santiago le quitó el vaso de la mano a los desconocidos y le dijo a Emily ' que haces pendeja trola, flasheas si no lo conocés ' Santiago estaba sacado y no dejaba hablar a nadie por lo que decidieron salir del departamento. Santiago le iba pegando a las paredes", contó ante la Justicia esta persona que desde Bondi prefirieron dejar en el anonimato.

La palabra del acusado

Además del reporte médico y las palabras de los testigos, el comunicador hizo público el testimonio de Santiago: "En el auto conversamos como le había ido me dijo que le fue bien y que no hizo nada. Le pregunto ¿en serio no hiciste nada? y me dijo que sí, que después hablamos. Me dijo que había participado", contó sobre la noche que la oriunda de Moreno fue a la obra de Sex junto a su madre, hermanas y tías.

Según él le había solicitado que no participara y ella le había jurado por sus gatos que no lo haría. Finalmente, participó y esto enfureció a su pareja: "Luego la insulté, ella me pegó una patada en los genitales, ahí nos caímos en la cama forcejeando, ella me rasguñaba cuando me agarraba los brazos. Ella empezó a gritar y le dije que se calle la boca. Me di cuenta que era una situación de mierda y me corrí".

La Justicia confirmó la prisión preventiva para Santiago Martínez

En su declaración, el agresor desmintió haber secuestrado a Emily luego de la golpiza: "Al otro día tuvimos una charla, le pedí perdón por la situación que habíamos pasado. Yo me sentía mal como hombre y como marido, nunca se me pasó por la cabeza el homicidio", minimizó, mientras la dejó con moretones en el cuerpo y la obligó a no denunciar.

Pese a su versión de la historia, la Justicia no cree en él: "En consecuencia, se percibe que sin esfuerzo alguno Santiago Nahuel Martínez intentó justificar los sucesos en trato con el vano objetivo de mejorar su situación procesal careciendo de sus dichos de respaldo probatorio, perdiendo credibilidad".

Habla Emily

Tras leer el expediente judicial, Bongiorno y Pepe Ochoa recibieron a Emily Ceco y a su madre: "Fue muy duro porque más allá de lo que conté, una vez que hacés la denuncia viene lo posterior, el estar fuerte para declarar, el tener la conciencia de decir yo pasé por esto", reflexionó sobre cómo pasa los días desde aquella vez que hizo pública su situación.

Emily Ceco habló en Bondi

La influencer presentó como pruebas los chats con Santiago Martínez donde éste la culpabiliza de anteriores golpes y fotografías sobre las marcas en su cuerpo. Así se refirió al momento en que se enteró de la detención: "Fue un golpe emocional muy fuerte aunque yo estaba buscando eso, porque yo hoy estoy tranquila con que Santiago está detenido, es muy fuerte ver a la persona con la que compartiste un año así".

En este punto, el joven reconoció que se sorprendió al ver el estado físico de su ex pareja al momento del arresto: "Él se ocupaba mucho de su estética, lo que más le preocupaba era su pelo y ahí lo tenía largo y sin reflejos. A mi me dio miedo porque yo no sé si él estaba haciendo eso para tener un escape o para que yo no lo reconozca y hacerme daño".