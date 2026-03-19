"Ay, te tengo agendado como Luis Majul": el burdo intento del Gobierno para "armar" entrevistas en TV

En medio de una de las causas judiciales más sensibles para la Argentina, el juicio internacional por la expropiación de YPF, una nueva polémica golpea al Gobierno de Javier Milei. Esta vez, no se trata de cifras millonarias ni de estrategias legales, sino de un presunto intento de intervención directa en la agenda mediática. El periodista Jorge Rial reveló en su programa Revueltos de Carnaval streaming, ciclo que comparte con Viviana Canosa, un supuesto chat de WhatsApp en el que una persona vinculada al oficialismo habría intentado coordinar la presencia de "invitados" en televisión para hablar del caso YPF. El dato explosivo: el mensaje llegó por error a un destinatario equivocado.

Así lo contó el propio Rial en su programa del streaming Carnaval: "Producción consiguió una joyita, una bomba, y esto que vas a ver es un WhatsApp de hoy. Te dicen quiénes son, qué temas hay que preguntarle y a qué hora van a estar". Según la lectura del propio conductor, el contenido del chat expone un intento de bajada de línea en tiempo real: "Hola, necesito hablar contigo urgente. Pedido del presidente. Acabamos de tener grandes noticias para la Argentina. Se suspende todo el proceso de audiencias, desacato, discovery y sanciones hasta que se resuelva la apelación del Fondo (Monetario Internacional)".

El mensaje continuaba con indicaciones concretas sobre la programación televisiva: "Estoy armando salida esta noche con Ibarzábal, Amerio y Quirno juntos. Necesito saber si puede Luis (Majul) en el piso, 20.45 horas". La situación tomó un giro insólito cuando el receptor respondió confundido: "Perdón. ¿Qué Luis?" Y la remitente contestó: "Ay, te tengo agendado como Luis Majul". Para Rial, el episodio no deja dudas sobre la intencionalidad: "Esto que estás viendo es una persona y es una mujer importante. Sí. Que habla en nombre del presidente. (...) la idea del gobierno era imponer. Pero así se maneja el régimen, muchachos".

El chat de la discordia que compromete a Luis Majul

Viviana Canosa fue aún más dura: "Esto vos imaginate, Jorge, si se equivocan con esto, cómo se mandan mil cagadas equivocándose con cosas mucho más importantes. Es así, están jugando a hacer política. Tiene una manga de ineptos además alrededor, porque no se puede filtrar un mensaje así". El episodio alimenta las sospechas sobre una estrategia de comunicación oficial basada en instalar relatos favorables en medios, en un contexto especialmente delicado: el avance del juicio por YPF en tribunales de Estados Unidos.

Javier y Karina Milei

La filtración se produce justo cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió suspender el discovery -la etapa de búsqueda de activos embargables- hasta que se resuelva la apelación argentina. Desde el Gobierno calificaron la medida como "histórica", aunque especialistas advierten que se trata de una decisión procesal sin impacto directo sobre la condena, que supera los 18.000 millones de dólares con intereses. En ese escenario, la disputa no es solo judicial sino también narrativa. Mientras el oficialismo intenta mostrar avances y control de la situación, la difusión de este chat pone en cuestión los métodos utilizados para construir ese mensaje.