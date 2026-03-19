Conflictos, sospechas y pases de factura: detalles explosivos sobre el vínculo entre Tini, Antonela y Emilia

Un nuevo capítulo de conflictos, sospechas y pases de factura sacude al universo del pop argentino y el entorno de la Selección. Esta vez, el foco está puesto en Emilia Mernes, Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo, en una trama donde cada movimiento en redes sociales se convierte en una señal interpretada al detalle por los fanáticos. El conflicto escaló luego de que se detectara que Antonela dejó de seguir a Emilia en Instagram. Aunque el gesto pudo haber pasado desapercibido, el contexto previo -marcado por distanciamientos y versiones de internas- hizo que el episodio detonara una ola de especulaciones.

En ese escenario, Yanina Latorre sumó leña al fuego con revelaciones en su programa SQP (América TV). Según relató, la decisión de Antonela no fue reciente, aunque recién ahora salió a la luz: "Antonella la dejó de seguir. La persona, que voy a cuidarla para que Antonella mañana no la mate, allegada a Antonella, que me contó, me dijo, efectivamente, la dejó de seguir, pero se dieron cuenta hoy, cuando pasó lo de Tini, pero fue hace diez días que la dejó de seguir".

De acuerdo a esa versión, el unfollow habría ocurrido en el marco de una "limpieza" en redes tras distintas polémicas: "Antonela hizo una limpieza de seguimiento en su Instagram a partir de todo lo que pasó con la foto de Messi y Beltrán. En ese momento, todo el mundo que le empezó a pegar a Messi lo dejó de seguir, y en el medio la vio esta, que no tenía onda y no le gustaba".

Pero el dato más fuerte apunta a una toma de posición clara dentro del conflicto: "Y me dicen que Antonella, un poco, dejó de seguir a esta chica por solidaridad con Tini". El trasfondo de esta historia no es nuevo. La relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes lleva tiempo deteriorada. Lo que alguna vez fue una alianza artística terminó en distanciamiento, con rumores de conflictos internos que nunca fueron confirmados públicamente pero que se reflejaron en gestos concretos como el "unfollow".

Las pruebas de la enemistad por redes de estas tres divas argentinas

A esto se suma la cercanía entre Tini y Antonela, fortalecida en los últimos meses a partir de la relación de la cantante con Rodrigo De Paul. Las apariciones públicas y las interacciones en redes consolidaron un vínculo que ahora parece tener consecuencias en terceros. En paralelo, otras figuras del entorno también habrían tomado distancia. Según Latorre, el clima dentro del círculo cercano a los jugadores no sería favorable para Emilia: "Las botineras detestan a Emilia".

Uno de los episodios que alimenta las versiones ocurrió durante un evento vinculado a la Selección argentina. Según el relato, la presencia de Emilia en una celebración privada tras la consagración de la Copa del Mundo de Qatar no habría caído bien entre las parejas de los futbolistas. "¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. Pero no venía a cuento. ¿Y qué pasó? Malas lenguas dicen que a las mujeres de la selección no les gustó ni la actitud ni la mirada en el lugar de Emilia", detalló Yanina.

Y agregó: "A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar". La crítica, siempre según esa versión, fue aún más directa: "Una de las botineras me dijo ´a mí no me gustó la actitud que tuvo cuando llegó´. Era una fiesta familiar. ¿Qué tenía que ver ella ahí? Nada". Hasta el momento, ninguna de las protagonistas salió a confirmar o desmentir los rumores.

Emilia Mernes

Ese silencio, lejos de calmar las aguas, alimenta aún más las teorías en redes sociales, donde los fandoms analizan cada like, cada historia y cada interacción. Mientras tanto, la figura de Emilia aparece cada vez más aislada dentro de ese entramado. Del otro lado, la alianza entre Tini y Antonela parece consolidarse, marcando un posicionamiento que trasciende lo personal y se convierte en un fenómeno público.