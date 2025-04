Wanda y la insólita justificación de L-Gante al ser atrapado con otra mujer: "¿Qué culpa tengo de ser atractivo?"

La historia de amor (o de altísimo voltaje mediático) entre Wanda Nara y L-Gante volvió a estallar. Y esta vez, al parecer, no hubo reconciliación exprés ni foto melosa en redes para calmar las aguas. El cantante de cumbia 420 anunció su ruptura con la empresaria, y automáticamente el runrún mediático arrancó con todo: ¿Qué pasó esta vez? Al parecer, hubo boliche, una charla sospechosa, frases para el mármol y, por supuesto, un contundente unfollow en Instagram. Todo estalló después de que se viralizara un video del músico muy cerca de una mujer en el mítico boliche Pinar de Rocha, lo que terminó por enfurecer a Wanda.

La dura frase que le habría dicho L-Gante a Wanda Nara

Según la instagramer y amiga de la ex de Mauro Icardi, Pochi de Gossipeame, ese fue el punto de quiebre. "Ella siente que este tipo de cosas la exponen y le bajan el precio a su imagen", explicó con tono más diplomático del que seguramente usó Wanda puertas adentro. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando la mediática lo enfrentó, él habría tirado una frase tan egocéntrica como inolvidable: "Y bueno, que se busque un viejo, ¿qué culpa tengo de ser atractivo?"

Lo cierto es que si analizamos la historia de amor entre los "cantantes", este no es el primer (ni el segundo) sacudón que sufre la pareja. Desde que blanquearon lo suyo, allá por 2022, la relación se caracterizó principalmente por idas, vueltas, likes, archivadas de fotos, imágenes de alto voltaje, indirectas y reconciliaciones mediáticas. Es más, apenas un mes atrás L-Gante ya había publicado en sus redes una señal de alerta: "Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo".

¿Fue una premonición? ¿Un loop emocional? ¿O simplemente parte del guion de esta telenovela sin final? Según Pochi, hay química, atracción y mucho cariño, pero la vida diaria les juega en contra: "Tienen estilos de vida bastante diferentes... Pero para mí, continuará", lanzó, como si fuera la narradora oficial de este culebrón. Vale aclarar que todavía tienen compromisos laborales en común, lo cual significa que, aunque hoy no se sigan en Instagram, seguramente se crucen frente a las cámaras.

L-Gante y Wanda Nara

Porque en 2025 el amor ya no muere en la intimidad, sino en la pestaña de "seguidos" de Instagram, Wanda y L-Gante se dejaron de seguir. Chau likes, chau corazones, chau fotos compartidas: Wanda limpió todo rastro del cantante en su feed. Y él, muy a su estilo, también cerró la puerta virtual. Pero si algo caracterizó a este romance es que, cuando parece que todo terminó, una historia, un emoji o un cruce en la tele puede volver a encender la llama (o la polémica). Así que por ahora, capítulo cerrado. Pero en principio esto no sería el final, es un "to be continued" con cumbia, maquillaje, y redes listas para explotar.