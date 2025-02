Wanda y un nuevo dardo a La China Suárez: "Mis hijas quieren estar con su papá, no con una familia ensamblada"

En el día de los enamorados, Wanda Nara y L-Gante decidieron celebrar el amor de una manera muy especial: reestrenando "Amor Verdadero", su romántica colaboración musical. La pareja, que desde hace meses juega al misterio con su relación, organizó un evento donde no faltaron las sonrisas, las miradas cómplices y, por supuesto, los choripanes. Sin embargo, el romanticismo pronto quedó eclipsado por el escándalo judicial que rodea a Wanda y a su ex, Mauro Icardi, por la custodia de sus hijas. "Yo lo que más quiero es que mis hijas crezcan con su papá", aseguró la mediática luego de que se rehusara a entregarle las nenas al delantero.

En medio de la celebración, Wanda enfrentó preguntas filosas de Ángel de Brito en LAM sobre la reciente orden judicial que le exige restituir a sus hijas a Icardi en un plazo de tres días. Luego de afirmar que quiere que sus hijas crezcan con su papá y que tengan una relación, respondió con tono firme, aunque dejando entrever que la situación no es tan sencilla como parece: "Ellas son personas con sus propias decisiones. A los chicos hay que escucharlos y acompañarlos".

Cuando la panelista Marcela Feudale insistió sobre si las niñas querían ver a su padre, Wanda esquivó el dardo con diplomacia: "Yo prefiero que quede en la Justicia, como tienen que quedar algunas cosas, para resguardar a mis hijas". Pero el drama no terminó allí. De Brito sacó a relucir otra polémica: el supuesto pedido de Wanda a la Justicia de que Icardi no pueda estar con las niñas en presencia de su actual pareja, Eugenia "La China" Suárez.

La empresaria lo negó, aunque reconoció que sus hijas prefieren pasar tiempo exclusivamente con su papá. "Ellas no viven con él, lo ven poco tiempo, entonces quisieran pasarlo con él, no con una familia ensamblada que tiene un mes o mes y medio de relación", lanzó con tono picante. Por si la situación no fuera lo suficientemente tensa, la Justicia también impuso una multa de 80 millones de pesos a Wanda en caso de no cumplir con la orden de restitución.

Sin perder la oportunidad de responder con sarcasmo, la empresaria aseguró: "Me encanta la causa de la multa porque me gusta ayudar, sin la necesidad de que me lo ordenen. Siempre ayudo, lo hago anónimamente". Otro de los interrogantes que surgió en la entrevista fue la posibilidad de que Icardi solicite que las menores se muden a Turquía con él. Wanda no dudó en rechazar esta idea de plano: "Nunca evalué esa posibilidad porque no existe. Las nenas siempre estuvieron conmigo".

L-Gante y Wanda Nara reestrenaron su canción

Al mismo tiempo, sostuvo que Icardi "tiene una carrera que no le permite dedicarse completamente" al cuidado de sus hijas. "Voy a ser la encargada de volver a forjar esa relación. Mis hijas tienen una personalidad muy fuerte y toman sus propias decisiones. Creo que lo mejor es que todo se dé de a poco y con profesionales que acompañen. No tengo comunicación con él. Me es muy difícil pensar en darle a mis hijas tanto tiempo a un papá con el que no hablo. Primero los adultos tenemos que arreglar el vínculo", sentenció. Mientras tanto, el conflicto legal sigue abierto y promete nuevos episodios. Por ahora, Wanda disfruta su presente junto a L-Gante y apuesta a que el tiempo y la Justicia hagan su parte. ¿Habrá final feliz o esta historia de amor y tribunales seguirá sumando capítulos?