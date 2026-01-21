Cecilia Roth irreconocible: amenazas, denuncias, llegadas tarde y la defensa de Moria Casán

No podía ser de otra manera. El rodaje de la esperada biopic de Moria Casán está envuelto en un torbellino de polémicas, y todo apunta a Cecilia Roth, una de las actrices encargadas de interpretar a la diva. Según revelaron en Bondi y posteriormente en Intrusos, la actriz estaría generando tensiones en el equipo por sus constantes llegadas tarde y su actitud frente a las críticas.

El periodista Santiago Riva Roy no escatimó en detalles al hablar del tema: "Me cuentan que todos los días el rodaje comienza a las 12, pero Cecilia llega tarde sin excepción . Incluso tuvieron que cambiar el horario de citación para adaptarse a ella y, por eso, tienen que pagar más a la técnica, porque se extiende la jornada de grabación hasta la noche". Según Riva Roy, esto provoca malestar entre los técnicos del proyecto, quienes se ven obligados a extender sus jornadas hasta altas horas de la noche.

Cecilia Roth interpretará a Moria Casán en su biopic

La situación alcanzó su punto álgido cuando Bruno, notero de Intrusos, intentó abordar a Roth al término de una escena para obtener su versión de los hechos. Sin embargo, la actriz, visiblemente molesta, se negó rotundamente a hablar. " No me provoques, apagá la cámara ", lanzó con firmeza mientras una productora interrumpía el móvil para protegerla y evitar más preguntas incómodas. Según trascendió, ese día Roth habría llegado dos horas tarde al set, algo que no pasó desapercibido para nadie.

Ni lerdo ni perezoso, el conductor Adrián Pallares también se sumó al debate y fue tajante: "Evidentemente algo de lo que se dijo acá, hizo mella, y decirte Cecilia que toda la información sale de ahí adentro". Este escándalo promete seguir dando qué hablar, ya que el rodaje aún tiene varias semanas por delante.

Fiel a su estilo, Moria Casán no tardó en salir en defensa de Roth y aclarar lo sucedido. "Piensan en Roth como una actriz excepcional e internacional que es, super prestigiosa y número uno total. Cuando acepta hacer mi rol, hay un entendimiento total con el contrato", expresó la One durante una entrevista con Intrusos. Sin embargo, no negó que hubo un inconveniente: "Hubo una cosa de una llegada, un día se complicó con el horario y eso viste en las grabaciones se complica un poco".

Moria también aprovechó para destacar el talento de todas las actrices que forman parte del proyecto, incluyendo su propia hija, la inigualable Sofía Gala como la espectacular Griselda Siciliani: "Acá no se trata de ser Moria exacta, no son imitadoras, estoy honrada con las actrices". Además, reveló que ella misma aparecerá en los últimos capítulos interpretándose a sí misma, lo que sin duda será un broche de oro para esta producción.

Mientras tanto, Sofía Gala y Griselda Siciliani ya culminaron sus participaciones en la serie, dejando toda la atención sobre Cecilia Roth, quien aún debe finalizar sus escenas. ¿Logrará la actriz superar esta tormenta mediática e interpretar a la icónica Moria Casán?