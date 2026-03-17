Pedro Rosemblat le marcó la cancha a Moria Casán: "No somos del mismo piné"

Cuando Lali Espósito anunció su compromiso con Pedro Rosemblat, Moria Casán fue una de las primeras en manifestar su desacuerdo con el casamiento. Además, lanzó críticas contra el periodista al acusarlo de tener "los humos subidos" y de no aceptar la invitación para participar en su programa. La semana pasada, ese reclamo incluso se convirtió en tema dentro de su propio ciclo televisivo.

El conductor de Industria Nacional no tardó en salir a aclarar la situación: "Yo no me peleé con Moria y nunca dije 'no me interesa ir a su programa'", afirmó en un móvil con Puro Show, y puso en duda la versión que circuló sobre un supuesto cortocircuito con la producción de la diva.

Lali Espósito presumió su anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

Consultado sobre si aceptaría visitar el ciclo de Casán después de las críticas recibidas, Rosemblat se mostró dubitativo y también habló sobre si teme enfrentarse a la "lengua karateca" de La One. "No sé si iría. ¡Cómo le voy a tener miedo, para nada! Si ella ya dijo que estoy subido a un pony, que me tiene freezado, el productor dice que estoy despectivo... Me preguntás y no sé si tienen ganas de que yo vaya y tampoco sé si sería lo más cómodo del mundo ", expresó con contundencia.

El periodista también dejó en claro que no quiere quedar demasiado asociado al mundo de la farándula y que prefiere mantener un perfil más ligado a la política. "No somos del mismo piné, obviamente. No voy a decir 'si vos venís a mi programa yo voy al tuyo'".

Sin darle demasiada importancia a lo que piense Moria sobre él o su casamiento, Rosemblat también se refirió a su relación con Lali. Según contó, la boda sería en 2026, siempre que logren coordinar fechas y los acuerdos necesarios.

Ante la consulta sobre la posibilidad de formar una familia después del casamiento, Pedro Rosemblat prefirió no adelantar planes y sostuvo que, por ahora, están enfocados en la organización de la boda: "Un paso, otro paso, es como ser predecible a una relación. No lo sé. Hoy estamos en esta", concluyó.