Cinthia Fernández en el ojo de la tormenta: se defendió tras las críticas por su rol en la causa por el crimen de Ángel López

La figura de Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez lejos del espectáculo liviano. Su irrupción en el caso de Ángel López -el nene de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia- desató una polémica que mezcla dolor, exposición mediática y una pregunta que recorrió las redes sociales: ¿dónde termina la visibilización y empieza el show? La mediática viajó al sur junto a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien interviene en la causa, y desde allí comenzó a relatar en redes y medios lo que veía. El resultado fue inmediato: una ola de críticas que la acusaron de "oportunismo" y de "farandulizar" una tragedia.

Lejos de retroceder, la estudiante de abogacía eligió confrontar. En una entrevista con LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV, lanzó: "Voy a hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie". Con ese espíritu, redobló la apuesta contra sus detractores: "Todos los boludos que me criticaron en la televisión... ¿Quiénes son? ¿Dueños de la moral?". Y agregó: "No voy a hacer algo porque un periodista lo diga. Estoy haciendo lo mismo que hacen todos: visibilizar".

De esta manera, Cinthia intentó explicar su involucramiento desde distintos ángulos: su relación con Castillo, su formación como estudiante de abogacía y su rol en los medios. "Puedo viajar con mi pareja porque es mi pareja. No le tengo que dar explicaciones a nadie. Soy estudiante de abogacía y para mí es un aprendizaje. Y además trabajo en comunicación", sostuvo. También rechazó de plano las acusaciones de oportunismo y defendió su presencia en el caso.

Sin ir más lejos, remarcó que se trata de un caso que la "interpeló". "Es un caso que decidí ayudar", afirmó. En esa línea, insistió en que su aporte es desde lo comunicacional potenciado por su rol en los medios: "Desde lo jurídico no puedo hacer nada porque no soy abogada. Pero desde la comunicación sí". Incluso en Intrusos, reforzó esa idea con otra definición contundente: "La crítica es lo que menos me puse a observar estos días, vivir este caso para mí es muy fuerte".

Las historias de Cinthia Fernández sobre el caso Ángel

Sin embargo, lo que más ruido generó no fue solo su presencia, sino el tono de algunas de sus declaraciones. Durante su estadía en Comodoro Rivadavia, aseguró: "Hay muchísima corrupción. Lo que vimos es asqueroso". Y fue aún más allá con una acusación explosiva: "Para mí, la psicóloga firmó la sentencia de muerte". Las palabras no pasaron desapercibidas y elevaron la tensión alrededor del caso, sumando un condimento mediático a una causa ya de por sí estremecedora.

Al mismo tiempo, la panelista destacó el apoyo que asegura recibir en el lugar: "No entendés lo que es estar ahí. La gente te para, te agradece, te pide que no aflojes". Y cuestionó el comportamiento de los medios: "Después se van todos y el tema queda afuera del foco. Y hay que seguir". Como si la polémica necesitara más combustible, Yanina Latorre se sumó a las críticas con un señalamiento puntual: la presencia de un fotógrafo personal acompañando a Cinthia y Castillo en el proceso judicial.

Sin ir más lejos, la conductora lanzó sin filtro: "Llevan un fotógrafo personal. Eso le baja el precio a toda la causa. No hagan show". Y aunque reconoció la importancia de colaborar con el esclarecimiento, marcó un límite: "Celebro que alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio". Por ahora, Cinthia eligió no responderle directamente a Yanina y se mostró enfocada en acompañar a la familia y seguir de cerca el expediente.

Llevan un fotografo personal

Eso le baja el precio a toda la causa

No hagan show

Celebro q alguien quiera ayudar a esclarecer todo esto, pero no haciendo un show para beneficio propio https://t.co/PNwqY6Z5Fm — Yanina Latorre (@yanilatorre) April 14, 2026

Mientras el caso de Ángel López sigue su curso judicial, la figura de Cinthia Fernández quedó atrapada en una zona gris donde conviven la empatía, la exposición y el espectáculo. Su postura es clara: "Me tiene sin cuidado lo que digan de mí" y concluyó: "No me importa nada, no voy a hacer ni dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo... yo voy a seguir haciendo mi trabajo".