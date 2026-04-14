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Camila Lattanzio denunció a su ex pareja, un funcionario libertario: "Estoy cansada y tengo mucho miedo"

La ex Gran Hermano no se animó a decir el nombre, pero reveló que la persiguen y buscan callarla.

14 Abril de 2026 19:49
Camila Lattanzio se mostró afectada por las amenazas en su contra.
Camila Lattanzio se mostró afectada por las amenazas en su contra.

La ex Gran Hermano Camila Lattanzio dejó un perturbador video en sus redes sociales sobre el mal momento que atraviesa tras denunciar hace seis meses a su ex pareja, quien de acuerdo a su testimonio se trata de un funcionario del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que ejerció violencia física y psicológica contra ella, mientras que también alertó sobre las amenazas que recibió tras llevarlo a la Justicia.

"Estoy viviendo un calvario", reconoció Lattanzio en relación al contraataque judicial de su ex pareja, quien le hizo una denuncia por extorsión. En ese sentido señaló que nunca quiso "llegar a esta instancia ni mucho menos hacer público" el porque no le gusta. "No sé si lo hace para que yo me calle: tengo 25 años, no me voy a defender", explicó.

"Pero la realidad es que yo cuando estuve en pareja con él viví un montón de cosas que no les puedo explicar: me pegó, me extorsionaba, me amenazaba, me decía que era una puta, una trola, que era un gato, que no servía para nada, que no había hecho el colegio, y así un montón de cosas. Y ahora está tratando de dar vuelta la situación y me quiere callar para que yo no hable ni me defienda y él viva su vida tal como es", explicó la influencer.

La joven detalló que cuenta con un abogado y asesoramiento judicial para enfrentar el problema que se viene. "Quiero vivir tranquila y vivo teniendo miedo. Vivo teniendo amenazas, no hay un día que no me mande mensajes una persona relacionado con él diciéndome que deje de hablar porque me van a llegar estas cosas", acusó.

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Camila Lattanzio y Romina Uhrig
Camila Lattanzio y Romina Uhrig, cuando era parte del reality show de Telefe.

"Parte de la denuncia que le hago es que me iban a inventar cosas, que no me iban a dejar tranquila y lo están logrando. Porque hace meses que le pagaron a un conocido mío que trabajaba con mi mamá para que hable mal de mí, para que invente cosas mías. Y yo no tengo por qué estar pasando por esto. Están tergiversando toda la historia solamente para hacer como que esto no pasó y lavarse las manos porque tienen cargo político", afirmó Lattanzio.

"Estoy cansada. Yo me puedo maquillar y hacer como que nada pasó. Pero estoy cansada y tengo mucho miedo", afrontó la ex GH. "No voy a dejar que este chabón me gane porque no le deseo a nadie las cosas que viví. Y me voy a defender lo más que pueda. Me han llamado ex de él para testificar contra él, tengo fotos, video, todo lo que se puedan imaginar.  No voy a parar hasta que se haga justicia porque no está buena toda esta situación", prometió.

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