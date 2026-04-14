Camila Lattanzio denunció a su ex pareja, un funcionario libertario: "Estoy cansada y tengo mucho miedo"

La ex Gran Hermano Camila Lattanzio dejó un perturbador video en sus redes sociales sobre el mal momento que atraviesa tras denunciar hace seis meses a su ex pareja, quien de acuerdo a su testimonio se trata de un funcionario del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que ejerció violencia física y psicológica contra ella, mientras que también alertó sobre las amenazas que recibió tras llevarlo a la Justicia.

"Estoy viviendo un calvario", reconoció Lattanzio en relación al contraataque judicial de su ex pareja, quien le hizo una denuncia por extorsión. En ese sentido señaló que nunca quiso "llegar a esta instancia ni mucho menos hacer público" el porque no le gusta. "No sé si lo hace para que yo me calle: tengo 25 años, no me voy a defender", explicó.

"Pero la realidad es que yo cuando estuve en pareja con él viví un montón de cosas que no les puedo explicar: me pegó, me extorsionaba, me amenazaba, me decía que era una puta, una trola, que era un gato, que no servía para nada, que no había hecho el colegio, y así un montón de cosas. Y ahora está tratando de dar vuelta la situación y me quiere callar para que yo no hable ni me defienda y él viva su vida tal como es", explicó la influencer.

La joven detalló que cuenta con un abogado y asesoramiento judicial para enfrentar el problema que se viene. "Quiero vivir tranquila y vivo teniendo miedo. Vivo teniendo amenazas, no hay un día que no me mande mensajes una persona relacionado con él diciéndome que deje de hablar porque me van a llegar estas cosas", acusó.

Camila Lattanzio y Romina Uhrig, cuando era parte del reality show de Telefe.

"Parte de la denuncia que le hago es que me iban a inventar cosas, que no me iban a dejar tranquila y lo están logrando. Porque hace meses que le pagaron a un conocido mío que trabajaba con mi mamá para que hable mal de mí, para que invente cosas mías. Y yo no tengo por qué estar pasando por esto. Están tergiversando toda la historia solamente para hacer como que esto no pasó y lavarse las manos porque tienen cargo político", afirmó Lattanzio.

"Estoy cansada. Yo me puedo maquillar y hacer como que nada pasó. Pero estoy cansada y tengo mucho miedo", afrontó la ex GH. "No voy a dejar que este chabón me gane porque no le deseo a nadie las cosas que viví. Y me voy a defender lo más que pueda. Me han llamado ex de él para testificar contra él, tengo fotos, video, todo lo que se puedan imaginar. No voy a parar hasta que se haga justicia porque no está buena toda esta situación", prometió.