Bastante nervioso, Martín Cirio confesó lo que sabe sobre Emilia Mernes y Tini Stoessel: "Explotó"

Todo parece prenderse fuego en Argentina y el mundo de la música no se queda atrás. Es que dos de las artistas más queridas, Emilia Mernes y Tini Stoessel están en medio de un huracán que tuvo su epicentro en un gesto digital: un unfollow en redes sociales por parte de La Triple T hacia la entrerriana dejó ver lo que hace mucho tiempo se intentaba esconder.

Y, como si esto fuera poco, hay nuevas revelaciones. Esta vez fue la cámara y el micrófono de Martín Cirio terminaron de prender el foco ígneo que faltaba poniéndose al servicio de esta historia cargada de secretos y especulaciones.

Emilia Mernes y Tini Stoessel

El polemiquísimo streamer contó que fue contactado por "el entorno" del conflicto y dejó entrever que esto no es un problemita entre las artistas podría ser mucho más profundo de lo que aparenta.

"Me contactaron del entorno, y lo que pasó es realmente muy fuerte", confesó Cirio, dejando claro que no quería generar ningún hype y en este punto fue contundente al aclarar que no revelará detalles específicos: "No voy a decir lo que pasó porque es algo que no me corresponde. No es nada de lo que se está queriendo instalar. No me estoy haciendo el enigmático, si esto en algún momento sale a la luz entenderán por qué", sentenció con la voz llena de angustia.

María Becerra, Emilia Mernes y Tini



Martín Cirio: "Me contactaron del entorno y lo que pasó en realidad fue muy fuerte [...] Si esto en algún momento sale a la luz, entenderán por qué no lo puedo decir [...] Puedo decir que es algo que se estuvo arrastrando por mucho tiempo y... pic.twitter.com/DYpDuGpfxd — tosti (@tostibelen) March 26, 2026

Si bien Cirio trabaja de contar los dimes y diretes de la farándula, esta vez su semblante no era el mismo: la voz quebrada, los ojos bien abiertos y las palabras entrecortadas.Mientras el fandom intentan descifrar qué podría estar detrás de esta pelea que involucra no solo a Tini y Emilia, sino también a otras figuras como María Becerra y hasta Antonela Roccuzzo, quien también dejó de seguir a Mernes.

La palabra de Emilia Mernes tras la polémica

El comentario de Martín llega a 24 horas de que Emilia Mernes decidiera romper el silencio con un extenso descargo en sus redes. Con un tono sentido, la cantante pidió frenar las especulaciones y aclaró algunos puntos sobre el conflicto.

Emilia Mernes perdió la paciencia y pidió que termine la hostilidad contra ella en las redes sociales

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", expresó la compositora de Mp3 y señaló que las diferencias con sus colegas ya habían sido discutidas anteriormente: "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas".

Emilia Mernes hizo un llamado desesperado para detener la oleada de hate en redes sociales: "Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano" y terminó: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta".