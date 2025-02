Coty se cansó de Nacho y le pidió "un tiempo": "No estamos coincidiendo con algunas cosas"

El amor empalagoso al que tenían acostumbrados a sus seguidores Nacho Castañares y Constanza "Coti" Romero, ex participantes del Gran Hermano que comenzó en 2022, dejará de verse en las historias y publicaciones de ambos, ya que según contó la correntina, la pareja se tomó un tiempo y se distanció. Aunque esta decisión podría no ser definitiva, es un hecho que las mayorías de los "tiempos" siempre terminan en una separación real. "Están separados Coty y Nacho de Gran Hermano. Una relación que comenzó con mucha prensa", confirmó Ángel de Brito al aire de LAM.

Enseguida, dos de sus panelistas comentaron cómo les llegó el aval de la correntina para contarlo y qué les explicó ella. "Yo trabajo todos los días. No se notó nada", reveló Federico Bongiorno, un especialista en el reality que se ganó un lugar en los espacios de De Brito. "Se fueron a Disney, se dieron ese anillo de promesa. Y justo Coti ayer nos avisó por el grupo que se quedaba más días en Corrientes. Y anoche me empezaron a taladrar los fans de ella porque encontraron una cuestión de historias destacadas borradas, algo así", añadió.

En ese sentido, Pedro "Pepe" Ochoa, otro de los angelitos del momento, contó: "Yo hoy a la mañana le pregunté en joda a Coty en Bondi, ¿se separaron con Nacho? Y me dijo: 'Nos tomamos un tiempo. Después vamos a ver. No es nada grave. No estamos coincidiendo con algunas cosas y por eso nos tomamos este tiempo. No sabemos si es definitivo, pero creemos que esto es lo que hoy nos trae más tranquilidad'".

Constanza "Coti" Romero rompe las redes sociales con sus looks y su belleza.

En el programa de América TV ampliaron que la joven no quiso salir porque no paraba de llorar y hasta le hizo llegar sus disculpas a De Brito, quien la tuvo como panelista en algún momento. "Es un tiempo que decidí yo en la pareja. Él me respeta en este momento porque siente que tiene que seguir solucionando cosas", habría dicho Romero, según informó la periodista Julieta Argenta.

La panelista también agregó que la correntina no se siente en un buen momento y que, todavía, la lastiman mucho los contenidos agresivos que suben contra ella en las redes. Además, amplió que está adaptándose a una nueva vida y que va a estar sola por primera vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por lo que intentará con terapia para ir redescubriendo toda la situación.

Se terminó el amor para Constanza "Coti" Romero y Nacho Castañares.

La pareja había comenzado hace menos de un año, cuando él dejó de estar con Lucila "La Tora" Villar y comenzó una nueva relación con Constanza. En el medio, se mostraron como un afecto muy fogoso y cariñoso en sus redes sociales. Según informó él alguna vez, todo comenzó con un video en el que se pasaban un chicle que, ahora, parece haber quedado pegado debajo de alguna mesa.