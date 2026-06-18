Crisis en Luzu TV: tras la fake news sobre Jorge Messi, el streaming enfrenta un éxodo de auspiciantes

La decisión de Nico Occhiato, dueño de Luzu TV, de desvincular de su empresa a las dos productoras responsables de la difusión de una noticia falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel, sumada a la renuncia de la conductora Florencia Peña a la señal, no parecen haber logrado apagar el incendio comunicacional al que se enfrentan, ya que existen versiones acerca de que una decena de auspiciantes pidieron dejar de sustentar al streaming más visto del país.

"En este momento me cuentan que en Estados Unidos Messi está enojadísimo. Nicolás Occhiato está angustiadísimo porque se le están cayendo marcas, que lo acompañaban. Es un efecto dominó que recién está empezando. Y los productores desvinculados no paran de llorar. Tremendo", informó la periodista Paula Varela en su cuenta de X (ex Twitter).

Paula Varela respaldó la información del éxodo de auspiciantes que sufre Luzu TV tras la fake news de Jorge Messi.

La información también fue sustentada por el movilero del programa DDM de América TV Martín Salwe, quien se encuentra desde Estados Unidos con información de primera mano, desde el mismo país donde se encuentra el dueño de Luzu TV. "Con esta gran polémica del día de hoy se le cayeron 10 marcas a Nico Occhiato", aseguró.

La bronca del capitán de la Selección argentina de fútbol es innegable ya que, además de las versiones de enojo que reprodujeron en todos los medios, existen hechos que demuestran que la bronca familiar está que arde. Antonella Roccuzzo, pareja del 10 y nuera de Jorge Messi, dejó de seguir en las redes sociales a la cuenta de Luzu TV, la de Occhiato mismo y la de, por supuesto, Flor Peña.

La decisión empresarial de los auspiciantes de retirar el apoyo a Luzu TV, llegó en uno de los peores momentos de la señal. No porque la audiencia no acompañe a los programas que salen allí, sino por la inversión que hicieron para llevar a muchos de sus contenidos a transmitir en vivo desde el Mundial 2026. Inclusive, hasta el último miércoles, Occhiato evaluaba llevar a la mismísima Peña a los Estados Unidos.

El golpe para Luzu TV fue tan directo que en las plataformas donde suben sus contenidos, como YouTube e Instagram, se bajaron todos los videos del día del programa El Show del Verano, que hasta este jueves conducía Peña. Un gesto que demuestra la desesperación a la que se enfrentan en el streaming, ante un éxodo que promete golpear las finanzas del canal.