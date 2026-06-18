"Es una hija de p....": Feinmann y un movilero de América TV salieron a insultar a Flor Peña por la fake news

El grosero error que cometieron en el programa El Show del Verano de Luzu TV, alrededor de la noticia falsa de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel el capitán de la Selección argentina de fútbol, derivó en el despido de dos de las productoras del streaming y de la conductora Florencia Peña, quien supuestamente decidió dar un paso al costado. Ahora dejó un nuevo descargo en las redes sociales, mientras que las críticas no paran de caerle.

El nuevo descargo de Flor Peña tras renunciar a Luzu TV por la fake news de Jorge Messi que soltó en vivo.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo, Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor. Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en vivo por cucaracha como chequeada por la producción del programa y yo confié", aseguró Peña en una historia que compartió en sus redes sociales. "Aún así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu TV. Vuelvo a pedir perdón de corazón. Me equivoqué", concluyó.

Más allá del reciente descargo, en el mundo del periodismo las críticas le llovieron, aunque también existieron quienes cuestionaron la decisión de Nico Occhiato de apartar a las productoras responsables y, en cierta medida, a la conductora en sí misma. La grieta, más allá de la connotación que tiene en la Argentina, superó lo estrictamente político para colocarse en un lugar de ética periodística.

Eduardo Feinmann avaló los insultos contra Florencia Peña tras la noticia falsa que soltaron en su programa sobre la muerte de Jorge Messi.

A la hora de los reproches a la actriz, se destacaron lo que subieron el tono y decidieron insultarla. En la primera fila apareció su colega Eduardo Feinmann. "Esto no es irresponsabilidad. Esto es ser hija de puta. Florencia Peña mintiendo y cagándose en Messi y su familia. Basura", fueron las palabras que compartió el conductor en A24 a partir de una republicación de un posteo en X (ex Twitter), al que acompañó con un "tal cual".

Los insultos de Pueblas a Flor Peña

En ese sentido, no fue el único que decidió insultar a la renunciante conductora. "Hija de re mil puta y pensar que la tuve que escuchar dando clases de periodismo en vivo. Forra", escribió en la misma red social el movilero de América TV Alejandro Pueblas, evidentemente dolido por alguna experiencia previa en la cual compartió programa con la actriz.

Rodrigo Lussich cuestionó que Nico Occhiato se haya lavado las manos tras la fake news de Jorge Messi en Luzu TV.

Por otro lado, y luego de que Occhiato compartiera un comunicado en el cual aclaró la postura de su streaming, el periodista Rodrigo Lussich lo cuestionó a él por la decisión que tomó. "¡De manual! Echás a los laburantes y te despegás de la conductora. Bueno hubiese sido que como dueño de tu medio y editor responsable de su contenido, hubieses bajado una orden clara sobre el tratamiento de una versión fake que daba vueltas hacía varias horas. Pero desde arriba no se ve", lo cruzó en X.