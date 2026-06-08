Viru rompió el protocolo y abrazó a una fan en el velorio del Indio Solari: el video que conmueve al país

El fin de semana, miles y miles de fanáticos se acercaron al Polideportivo Municipal José María Gatica de Avellaneda para darle el último adiós al Indio Solari. Hubo llantos incontenibles, remeras y banderas con su rostro, abrazos entre desconocidos y sus canciones sonando como una forma de mantenerlo presente, aunque fuera por unos minutos más.

En medio de ese dolor colectivo, una escena logró conmover incluso a quienes creían haberlo visto todo durante jornadas tan intensas de despedida.

El último adiós al Indio Solari

Todo ocurrió cuando una joven, completamente desbordada por la emoción, se acercó a las vallas que protegían el acceso al féretro. Lloraba con una angustia profunda y sincera. Sus lágrimas, sin embargo, encontraron eco en Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, la compañera de vida del Indio durante más de cuatro décadas.

Durante los años de mayor estrellato del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Viru eligió mantenerse lejos de los flashes y la exposición mediática. Siempre estuvo a su lado, acompañándolo en silencio mientras él se convertía en un fenómeno cultural capaz de movilizar multitudes. Pero esta vez no le importaron las cámaras ni la atención pública: solo vio el dolor de una fan que estaba sufriendo.

Despedida al Indio Solari

Entonces, la recientemente viuda cruzó las vallas y se acercó a la joven para brindarle consuelo. Lo que sucedió después quedó grabado para siempre en la memoria de quienes presenciaron la escena.

Con una ternura inmensa, le tomó el rostro con ambas manos, la miró a los ojos y le pidió que se calmara: " Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras ", le dijo con serenidad, mientras a su alrededor la emoción crecía entre los presentes.

La fan, entre lágrimas y palabras entrecortadas, buscaba una forma de acercarse por última vez a su ídolo. Viru no dudó en abrazarla, sostenerla y compartir con ella ese instante de fragilidad y dolor. Entonces pronunció una frase que terminó de quebrar a todos: " Yo le doy el beso al Indio de tu parte ".

Fue un gesto simple, pero inmenso. Un acto de empatía que resumió en pocos segundos el espíritu de una despedida marcada por el amor, la gratitud y el vínculo inquebrantable entre el músico y su gente.

El gesto de Viru que resumió los 40 años junto al Indio Solari

El video del encuentro se viralizó en cuestión de minutos y recorrió las redes sociales como una caricia en medio del duelo. Para muchos seguidores, esa imagen de Viru consolando a una desconocida se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores de la despedida del Indio.

Porque en ese breve fragmento también quedó reflejada quién fue ella durante todos estos años: la mujer que acompañó a Carlos Alberto Solari cuando era el artista capaz de convocar multitudes y también cuando las luces se apagaban y volvía a ser simplemente un esposo, un padre y un compañero de vida.