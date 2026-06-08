Axel Kicillof contó el detrás de escena del velorio del Indio Solari: "La multitud mostró respeto"

El fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, uno de los íconos más emblemáticos de la música argentina, dejó una huella imborrable en el corazón de millones de argentinos. Su despedida, que se convirtió en un evento multitudinario y profundamente emotivo, fue organizada con un operativo sin precedentes liderado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien no escatimó en palabras de cariño y admiración hacia el artista.

El velorio, que tuvo lugar en Avellaneda, comenzó el domingo a las 10 de la mañana y se extendió hasta las primeras horas del lunes 8 de junio, congregando a cerca de un millón de personas.

Indio Solari

"Era muy importante para nosotros cumplir con la decisión y el deseo de la familia", expresó Kicillof durante una entrevista en Radio 10 y, en la misma línea, advirtió: "La pérdida, para quienes somos fanáticos, pero también para un grupo muchísimo más amplio que abarca prácticamente la totalidad del país, fue la pérdida de un artista muy asociado a nuestra historia e identidad", señaló el mandatario provincial.

Para Kicillof, esta despedida fue un evento de relevancia histórica: "Por la coherencia que tuvo el Indio en sus actitudes, en lo personal, en lo artístico y performativo, lo que vimos fue un hecho histórico. Actualizó el encuentro entre el pueblo, el país y sus artistas e ídolos", afirmó con convicción.

Imágenes del velorio del Indio Solari

El gobernador recordó cómo se enteró de la noticia y las rápidas decisiones que tomó para garantizar una despedida acorde a la magnitud del artista: "Recibí la noticia y quedé impactado en lo personal, pero en la responsabilidad que uno tiene inmediatamente mandé a decir de manera pública y privada que la Provincia de Buenos Aires se ponía a disposición del lugar que dispusiera la familia para hacer la despedida del Indio", relató.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de obstáculos porque de las primeras opciones consideradas fue el Estadio Único de La Plata, pero esta posibilidad fue descartada debido a las obras que se están llevando a cabo en el lugar. Además, Kicillof no dudó en criticar al Gobierno Nacional comandado por Javier Milei por no permitir que el velorio se realizara en el Congreso: " No resultó sorpresiva la actitud del Gobierno de no permitir que se velara al Indio en el Congreso", señaló.

Finalmente, gracias a la intervención del intendente Jorge Ferraresi, se logró coordinar el uso del Polideportivo Gatica, el Parque Dominico y sectores de la avenida principal de Avellaneda como escenarios para rendir homenaje al músico: "Fue una despedida popular y masiva. Desbordó las previsiones. En todo el país los fanáticos y seguidores lo despidieron de una manera muy afectuosa, vinculada a lo que representó el Indio", destacó Kicillof.