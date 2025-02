Teorías cruzadas sobre el misterioso look de Mauro Icardi y un chisme que sacará de quicio a Wanda: ¿Se casa con la China?

Los protagonistas del Wanda Gate parecen disfrutar de cada nueva polémica y el ritmo agitado de la exposición. En este contexto, Mauro Icardi posteó una nueva imagen junto a la China Suárez que no sólo puso los pelos de punto a Wanda Nara, sino que además generó expectativas sobre los planes de vida de los protagonistas.

"Que las olas del Bósforo nos susurren promesas de amor mientras nos abrazamos en su orilla", comenzó su dedicatoria de amor junto a un carrusel, en el que se pudo ver que la ex Casi Ángeles ya es parte de la mansión del futbolista. Y es que ya agregó un portarretrato de la pareja en una mesa principal de la sala .

La China Suárez ya se instaló en la casa de Mauro Icardi

Además, las palabras del delantero dieron paso a especulaciones sobre su futuro: "Una ciudad donde la historia y la magia se entrelazan, donde una parte de mi siempre permanecerá", fue la manera de cerrar el posteo. Ahora bien, una vez recuperado ¿regresará a Turquía o se instalará con su nueva familia en Argentina?

Sin embargo, aquello no fue el único detalle que llamó la atención en el romántico álbum de los tortolitos. Sino que las miradas se posaron en el jugado look que eligió Icardi para pasear por Turquía. Se trata de una capucha que cubre parte de la boca, dejando a la vista sólo sus ojos.

China Suárez y Mauro Icardi en su romántica estadía por Estambul

Las primeras hipótesis fueron que se trataba de una moda, aunque otros usuarios de las redes confiesan que se trata de una táctica para pasar desapercibido en su paseo turístico en la ciudad donde los aficionados del fútbol están deslumbrados con sus dotes en el Galatasaray. Por su parte, la actriz dejó su rostro al descubierto y los usuarios de Instagram no dudaron en burlarse: "La Tati anda a cara descubierta porque no la conoce nadie, igual nadie le va a pedir una foto" o " Y pensar que los dos están ahí por Wanda, la manager ", fueron algunos comentarios.

Las románticas palabras e imágenes quedaron en un segundo look cuando, en las últimas horas, dieron a conocer el macabro plan del rosarino. Mientras su ex mujer se encuentra en Turquía, al mismo tiempo que él y su nueva novia, planea pedirle casamiento a la China .

Así reaccionaron los usuarios de las redes a las románticas postales de la pareja

En el programa Puro Show revelaron que Mauro Icardi contó a sus hijas, a través de videollamadas, que planea pedirle matrimonio a su pareja: "Diste en la tecla Pochi, hay una provocación constante. Muchos dicen que, ahora que está Wanda en Turquía, la puesta en escena que está craneando Icardi es pedirle matrimonio a la China en Turquía", reveló Matías Vázquez.