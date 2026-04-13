Del "hermanas del corazón" a quitarle el madrinazgo de su hija: el frío reencuentro entre Zaira Nara y Paula Chaves

Durante años fueron inseparables. Vacaciones compartidas, proyectos laborales, charlas íntimas y hasta decisiones familiares que sellaban un vínculo que parecía inquebrantable. Zaira Nara y Paula Chaves se definían como "hermanas del corazón". Pero el tiempo, las decisiones personales y viejos amores terminaron por escribir otro final. El capítulo más reciente de esta historia tuvo lugar el pasado 10 de abril, cuando ambas coincidieron en un evento y, pese a estar sentadas a pocos metros, eligieron el silencio. Ni saludo, ni gesto, ni una mínima señal de complicidad. Nada. Solo la distancia que mantienen desde hace años.

El dato que terminó de confirmar la ruptura fue contundente: Zaira ya no es madrina de Filipa, la hija menor de Paula. La propia Chaves lo dejó en claro, aunque con un tono calmo, casi resignado. "No la vi todavía", dijo cuando le preguntaron por el encuentro. Y agregó: "Nos encontramos en muchos eventos, está todo bien". Sin embargo, el "todo bien" convive con otra realidad: el vínculo ya no existe. "No tenemos vínculo hace muchos años, ya está", sentenció.

De esta manera, la conductora de Olga buscó marcarle un cierre definitivo a una relación que supo ser cotidiana. Detrás del distanciamiento aparece un nombre propio: Facundo Pieres. Paula había sido pareja del polista entre 2008 y 2010, mucho antes de formar su familia con Pedro Alfonso. Pero años después, en 2023, Zaira inició una relación con él que duró cerca de dos años. Ese movimiento habría sido el punto de quiebre de la amistad.

A pesar de que nunca lo dijeron de manera explícita, el malestar se hizo evidente y la amistad empezó a quebrarse hasta desaparecer. En medio de rumores, mensajes filtrados y viejos reproches, Paula también se refirió a los polémicos tweets que publicó semanas atrás. "Eran chats míos, no expuse nada de otra persona. Pero bueno, a veces me puedo llegar a calentar y tener un momento de impulsividad, pero no expuse nada de otra persona sino míos", explicó.

Paula Chaves y Zaira Nara

Aun así, intentó bajarle el tono al presente: "Yo creo que pasó mucho tiempo y ya está, hablamos de lo que teníamos que hablar y todo en lo privado". Pero hay gestos que pesan más que las palabras. Y el hecho de que su hija haya dejado de tener como madrina a quien supo ser parte de la familia es uno de ellos. "Una de mis hijas era su ahijada", recordó Paula. Y cuando le señalaron que esos vínculos no suelen romperse, respondió: "Pasa en la vida, en muchas personas".Consultada sobre si Filipa tiene una nueva madrina, Paula eligió esquivar el tema: "Lo dejamos en lo privado". Mientras tanto, del otro lado, Zaira fue aún más escueta. Ante la posibilidad de un encuentro en el evento, apenas deslizó: "Después de que pase te digo". Tal cruce no existió.