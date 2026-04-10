Marti Benza se cansó de la pelea de Granados y Occhiato: "Termine metida en medio de dos chabones midiéndosela"

Luego de que la disputa entre Migue Granados y Nico Occhiato escalara más por las acusaciones que lanzó el referente de Olga sobre su rival de Luzu TV alrededor de sus acciones cuando Marti Benza abandonó un canal de Youtube para sumarse al otro, la youtuber recordó lo mal que la pasó en ese verano, por lo duro que fue el hate que recibió, y expuso el cansancio por lo que ocurrió en aquellos días tras su éxodo.

"Sucedía que hacían comentarios y un montón de cosas que a mí la verdad me dolieron, pero también entiendo que capaz se tomó desde un lado más personal porque al fin y al cabo él es un empresario y terminé metida en el medio de dos chabones midiéndosela", reflexionó la influencer ante los móviles de televisión que la interrogaron al respecto.

En ese sentido, Benza remarcó que las acusaciones de traición que el fandom del canal de Occhiato lanzó contra ella fueron infundadas y no estaban justificadas por cómo se había movido. "En el primer momento que a mí me llega la oferta para pasarme a Olga, a la primera persona que se lo comento es a Nico", recordó en relación a su salida cuando ya tenía confirmada su participación en las emisiones en la playa que haría la señal.

Las palabras de Benza llegaron luego de que Granados hubiera intentado bajarle el tono a la disputa con Occhiato, días después de haber acusado a su "colega" de haber incentivado el odio hacia ella en aquel momento. "Estuvo armado, para mí, eso de que la hagan pija. Porque al aire han tirado cosas y después recularon", había acusado en el stream de Martín Cirio, también conocido como "La Faraona".

Nico Occhiato y Migue Granados revivieron la guerra del streaming.

Luego de la respuesta de Occhiato, quien lo mandó a Granados "a laburar", el de Olga intentó ponerle paños fríos al debate. ""No quiero armar quilombo. No le voy a ser funcional. No me voy a subir otro año a esto", aseguró el ex Sin Codificar ante un móvil de Puro Show, el programa de El Trece.

Occhiato había negado rotundamente las acusaciones en su contra. "Eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica", advirtió. "Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar?", rechazó, al aire de su programa de stream Nadie dice nada.