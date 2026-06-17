Lionel Messi inmortal: 10 récords con los que destrozó a Cristiano Ronaldo en el debut del Mundial 2026

¡La leyenda está más viva que nunca! Lionel Messi, el eterno capitán de la Selección Argentina, volvió a desafiar las leyes del tiempo y del fútbol en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026.

Messi convirtió tres goles contra Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026

En una noche mágica en Estados Unidos en la calurosa noche de Kansas, el astro argentino, a sus 38 años, escribió una nueva página dorada en la historia del deporte al romper nada menos que 10 récords en un solo partido. Con un triplete inolvidable frente a Argelia con un partido que terminó 3 a 0, Messi reafirmó su estatus como el mejor de todos los tiempos.

Aquí la lista de cada uno de los récords que destrozó el genio rosarino:

1- 200 partidos con la Selección Argentina

Messi alcanzó la espectacular cifra de 200 partidos con la Albiceleste, consolidándose como el tercer jugador con más partidos internacionales en la historia del fútbol. Solo lo superan Bader Al-Mutawa (202) y su eterno rival Cristiano Ronaldo (231). Este hito es un testimonio de su compromiso inquebrantable con los colores celeste y blanco.

Cristiano Ronaldo

2- Primer jugador en disputar seis Mundiales

Con su participación en este torneo en 2026, Messi se convirtió en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo. Aunque Cristiano Ronaldo podría igualarlo en esta edición, el argentino fue el primero en lograrlo, reafirmando su lugar como pionero y referente absoluto.

Messi convirtió tres goles contra Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026

3- El más veterano en marcar un gol en un Mundial

Con su primer gol ante Argelia, Messi se subió al podio de los jugadores más longevos en anotar en una Copa del Mundo. Ahora ocupa el tercer lugar detrás de Képler Laverán Lima Ferreira (39 años) y Roger Milla (42 años), dejando atrás a Cristiano Ronaldo.

Messi convirtió tres goles contra Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026

4- El más veterano en meter un doblete

La magia de Messi no tiene fecha de caducidad. Con su segundo gol, se convirtió en el jugador más veterano en marcar un doblete en un Mundial, superando al mítico Roger Milla, quien lo había logrado a los 42 años frente a Colombia en 1994.

5- El más veterano en lograr un hat-trick

Como si fuera poco, Messi también se transformó en el jugador más longevo en anotar tres goles en un mismo partido mundialista. Con este logro, dejó atrás a Cristiano Ronaldo, quien había conseguido un hat-trick a los 33 años contra España en Rusia 2018.

Messi convirtió tres goles contra Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026

6- Máximo goleador desde fuera del área en Mundiales

Si hay algo que caracteriza a Messi es su capacidad para convertir goles de otro planeta. Con su triplete, llegó a seis goles desde fuera del área en Copas del Mundo, superando los cinco que ostentaba la leyenda brasileña Rivelino.

Messi convirtió tres goles contra Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026

7- Jugador que le hizo goles a más selecciones diferentes

El genio rosarino ahora puede presumir de haberle anotado a 11 selecciones distintas en Mundiales. Con esto, superó a figuras históricas como Miroslav Klose, Jürgen Klinsmann y Ronaldo, quienes habían marcado contra 10 rivales.

Messi juntoa Scaloni en el debut de la Selección en el Mundial 2026

8- El máximo goleador frente a selecciones africanas

Messi también se coronó como el jugador que más goles ha anotado contra equipos africanos en la historia de los Mundiales. Sus tres dianas frente a Argelia se suman a los seis goles previos que le marcó a Nigeria (tres en Brasil 2014 y tres en Rusia 2018), dejando atrás los cinco tantos que Oleg Salenko le había marcado a Camerún en Estados Unidos 1994.

Messi convirtió tres goles contra Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026

9- Mayor lapso entre el primer y último gol mundialista

La Pulga estableció un récord único al anotar su primer gol mundialista hace exactamente 20 años, el 16 de junio de 2006, frente a Serbia y Montenegro. Con su actuación de anoche, rompió la marca que ostentaba Cristiano Ronaldo, quien había mantenido un intervalo de 16 años entre su primer gol (2006) y su último (2022).

Messi convirtió tres goles contra Argelia en el debut de la Selección en el Mundial 2026

10- Único campeón del mundo con hat-trick junto a Mbappé

Messi igualó al francés Kylian Mbappé como los únicos jugadores campeones del mundo que lograron un hat-trick en la historia de los Mundiales.

Kylian Mbappé

Aunque la lista es impresionante, Lionel Messi tiene todavía algunos retos por delante para seguir ampliando su legado: con nueve asistencias mundialistas hasta la fecha, está a solo una de igualar las diez de Fritz Walter como máximo asistidor histórico. Además, está a dos partidos consecutivos marcando goles para alcanzar los seis que lograron Just Fontaine y Jairzinho.

Los planetas se alinearon para Lionel Messi, ese pibito que debutó hace dos décadas hasta el líder indiscutible que hoy sigue rompiendo récords con la camiseta argentina, el rosarino es sinónimo de grandeza y se quedó con las glorias de Klinsmann y por supuesto las de Cristiano Ronaldo.