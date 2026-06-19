El detrás de la fake news sobre Jorge Messi: las críticas que dejó el escándalo

El escándalo que sacudió a Luzu TV por la difusión de la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi dejó consecuencias inmediatas puertas adentro del canal. Luego de que Florencia Peña anunciara al aire el fallecimiento del padre de Lionel Messi —información que minutos después fue desmentida y reconocida como una fake news—, la señal tomó una decisión drástica: desvinculó tanto a la conductora como a las dos productoras responsables del error.

Aunque Peña pidió disculpas en vivo apenas advirtió que la información era falsa, el daño ya estaba hecho. El episodio generó una ola de críticas en redes sociales y un fuerte repudio por haber difundido una noticia de semejante magnitud sin ningún tipo de confirmación.

Flor Peña en Luzu TV

En ese contexto, en Carnaval analizaron lo ocurrido y el periodista Fabián Doman dio una verdadera clase sobre el ejercicio del periodismo. Remarcó la importancia de chequear las fuentes antes de publicar una información, incluso cuando existe la presión por dar una primicia, y recordó que esa es una de las bases esenciales de la profesión.

Sobre el tema, Jorge Rial aportó su mirada: "La primicia no existe hace muchísimos años. Ya nadie sabe a quién le pertenece la primicia. Era importante cuando eran cuatro gatos locos", sostuvo, en referencia a la velocidad con la que hoy circula la información y a cómo esa competencia puede derivar en errores graves.

Jorge Rial se sumó al debate sobre la fake new y las primicias

El periodista también cuestionó a quienes aprovecharon el episodio para criticar a Florencia Peña desde un lugar de superioridad moral: "He visto mucho colega dando cátedra de ética periodística... hijos de puta mataron gente en cámara, los vi yo. Entonces acá hay que empezar a ver una cadena de responsabilidades".

En ese sentido, defendió especialmente a quienes trabajan detrás de cámara y rechazó que toda la culpa recaiga sobre la producción: "A mí lo que me jode es que acá caiga todo sobre la producción. Porque es el lugar más fácil, más débil, el que no va a tener consecuencias, porque ¿quién va a ir a buscar a la chica que salió en cámara diciendo eso?", planteó.

Jorge Rial confesó que ya no existen las primicias

Durante el debate también señalaron que Peña es actriz y no periodista, por lo que está acostumbrada a trabajar con un guion. Sin ese respaldo, consideraron, es más probable que se produzcan errores.

Sin embargo, Rial fue contundente al señalar quién, para él, es el principal responsable: "Para mí el responsable es Nicolás Occhiato, porque la elección es una responsabilidad. Cuando armás un medio y elegís a las personas que van a estar al aire, eso también es una responsabilidad".

Según Rial, Occhiato es el responsable de lo que pasó con Florencia Peña y la fake new

Por último, el conductor cuestionó el descargo que realizó el fundador de Luzu TV tras el escándalo: "Hoy vi el descargo de él. Fue la culpa todo del otro. 'Lo eché y a la mierda'. No me parece bien", lanzó.

Además, en el programa dejaron en claro que la postura editorial de Carnaval fue no hablar sobre la situación de la familia Messi hasta que existiera información oficial confirmada por los propios involucrados.