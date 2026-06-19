Nancy Pazos defendió a Flor Peña, hundió a Yanina Latorre y también ligó Milei: "Se quiso adueñar de Messi"

El reciente escándalo protagonizado por Florencia Peña, tras anunciar la noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi en el programa El Show del Verano, sigue generando repercusiones. Sin embargo, la periodista Nancy Pazos salió al cruce para defender a la actriz y conductora, mientras apuntaba contra figuras como Javier Milei, Nico Ochiato y hasta ligó Yanina Latorre.

En medio de la polémica, se conoció que Celia, la madre de Lionel Messi, tuvo un gesto conciliador con Peña. Según reveló Latorre en sus redes sociales, Celia le envió un mensaje a la conductora para aceptar sus disculpas y aclarar que "sabía que no lo hizo de mala fe".

Nancy Pazos

Además, expresó su respeto y admiración hacia Florencia y hasta sugirió reunirse para tomar un café. Latorre, sin embargo, no perdió la oportunidad de capitalizar el momento con sus comentarios, algo que no pasó desapercibido para Pazos.

La periodista arremetió contra Yanina, a quien calificó como hipócrita por su postura frente al escándalo: "Escuchar a Yanina Latorre dar lecciones de cómo hacer periodismo me parece vomitivo. Este país es muy generoso", dijo contundentemente y muy fiel a su estilo incendiario.

"La mamá de Messi le aceptó las disculpas a Flor Peña, pero lo que pasó fue que Milei se quiso adueñar de la selección", disparó Pazos en un encendido descargo en el programa Duro de Domar en C5N donde tampoco tuvo reparos en criticar al presidente Milei, acusándolo de intentar apropiarse de la figura de Messi y la Selección Argentina para sacar rédito político: "En cuestiones políticas, el presidente Milei se quiso adueñar de Messi. Esa es la verdad y lo que pasó en el día de hoy", remarcó.

Pero las críticas no se detuvieron allí pues Pazos también apuntó contra Occhiato, dueño del canal de stream Luzu Tv donde ocurrió el error de Peña: "Espero que Occhiato haga trabajar a su gente en mejores condiciones laborales. Que se haga cargo de su error porque se lavó las manos de una manera espectacular, culpando a la pobre productora que debe tener 50 laburos para poder llegar a un sueldo, por los sueldos de mierda que pagan en general", sentenció.

Nicolás Occhiato

Finalmente, Pazos analizó cómo el libertarismo intentó utilizar este traspié mediático como una cortina de humo para desviar la atención del escándalo de corrupción y enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni.

¿Qué le dijo la mamá de Lio Messi a Flor Peña?

Mientras tanto, el gesto de Celia Messi hacia Florencia Peña logró calmar las aguas en medio del torbellino mediático: "Celia, la mamá de Leo, le mandó un mensaje a Flor Peña", escribió la rubia en una sucesión de estados de Instagram donde también explicó: "Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, y que si bien no son amigas, la respeta y la admira".

Celia, Lionel y Jorge Messi

En la misma línea, Yanina Latorre difundió que Celia le dijo a Peña que "espera poder tomarse un café", algo que le tocó el corazón a la periodista de chimentos y por eso reflexionó: "Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo", expresó al contar los detalles del mensaje conciliador.