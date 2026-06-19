Nicolás Occhiato habló tras despedir a Flor Peña de Luzu TV: "No merece mi respeto"

El jueves, lo que parecía una transmisión más de Luzu TV terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo cuando Florencia Peña confirmó al aire la falsa muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi.

La repercusión fue inmediata. Aunque la conductora pidió disculpas y responsabilizó a la producción por el error, finalmente fue desvinculada de El Show del Verano. Horas después, Nicolás Occhiato, como principal responsable del canal, emitió un comunicado en redes sociales en el que repudió lo ocurrido y confirmó que se habían tomado decisiones internas.

Nicolas Occhiato se hizo cargo de las fake new sobre el papá de Messi

Recién este viernes habló públicamente sobre el tema durante Nadie Dice Nada. Desde Miami, donde el equipo de Luzu TV se encuentra cubriendo el Mundial 2026, el conductor decidió romper el silencio antes de continuar con la programación habitual.

"Voy a decir algo cortito de lo que pasó ayer", comenzó Occhiato, dejando en claro que no iba a extenderse sobre la polémica porque quería seguir con el programa y enfocarse en la comunidad que acompaña al canal.

"Uno, como cabeza de canal, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones", sostuvo al justificar las desvinculaciones que generaron tanta polémica.

Luego profundizó sobre su rol como responsable de la empresa: "Uno tiene que tomar decisiones. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal", respondió ante las críticas de quienes cuestionaron que les hubiera soltado la mano a integrantes del equipo.

Nicolás Occhiato explicó por qué decidió seguir con la programación habitual

Además, aseguró que la situación ya había sido resuelta puertas adentro. "Hablamos con la persona que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado ", afirmó.

Sin embargo, el conductor también se mostró molesto por las versiones que circularon durante las últimas horas sobre una supuesta fuga de auspiciantes y una caída de seguidores en las redes del canal.

"Tanto se habló de fake news, y lo único que hubo ayer fue más divulgación de fake news de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas. El que se jacta de criticar y señalar con un dedo al que se equivoca, pero genera más fake news, no merece mi respeto ", disparó sin pelos en la lengua.

Para cerrar, Nicolás Occhiato volvió a desmentir los rumores que se instalaron tras el escándalo: "Todo lo que se dijo también fue mentira. Se habló con quien se tenía que hablar, se pidió disculpas y está todo bien", reiteró como un mantra.