Emilia Mernes pidió parar el hate en su contra y Duki la bancó: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos"

Emilia Mernes se cansó de todo el odio que se dirigió contra ella tras los rumores que se despertaron cuando su colega Tini Stoessel -al igual que María Becerra meses atrás- la dejó de seguir en Instagram hace una semana, y subió una historia a sus redes sociales para pedir por favor que frene la hostilidad en su contra. En simultáneo, Duki salió a bancar a su pareja con una romántica publicación.

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", comenzó Mernes su mensaje, en un tono lo suficientemente serio como para que se evidencie su enojo.

Emilia Mernes perdió la paciencia y pidió que termine la hostilidad contra ella en las redes sociales.

"Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio", reclamó la artista. "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario", añadió.

"Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy asustada y angustiada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales, por favor basta", exigió Emilia en el final de su mensaje.

El Duki salió a bancar a Emilia Mernes, en el medio de los ataques de odio en su contra en las redes sociales.

Duki, fue uno de los primeros que se hizo eco del pedido de su pareja y lanzó una tierna historia para bancarla. "Te amo con el alma. Gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar y el significado de ser compañero", celebró el trapero.

"Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado. Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo", le dedicó el cantante a su novia.