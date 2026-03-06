El dolor no se apaga: conmovedor mensaje de Maru Botana el día que su hijo Facundo habría cumplido 18

Desde el fallecimiento de su hijo, Maru Botana siempre intentó mantener vivo el recuerdo de aquel nene del que tuvo que despedirse demasiado pronto. En ese contexto, utilizó sus redes sociales para recordarlo en una fecha muy especial: el que habría sido el cumpleaños número 18 de Facundo.

La pastelera compartió un emotivo mensaje acompañado por un video de archivo familiar en el que se la ve presentando al bebé en su programa televisivo Sabor a Mí, que conducía junto a Diego Pérez en Telefe.

Maru Botana junto a su hijo Facundo cuando era tan sólo un bebé

En la publicación, Botana dejó al descubierto el dolor que todavía la atraviesa cada vez que llega esta fecha tan significativa: "Hoy es mi día especial, el que me hace un stop en mi corazón, el que me hace dar cuenta que hoy no soy yo, el que también me dan muchas ganas de recordarte", comenzó el mensaje en Instagram.

A la cocinera le pesa el hecho de haberlo tenido con vida solo unos meses, sin embargo recurre a su creatividad e imaginación para verlo ser un adolescente: "Hoy cumplirías 18 años. Y si bien te tuve solo seis meses, creo que puedo imaginarte. Me gusta revivirte, compartiendo con todos estos momentos tan divertidos y lindos. Rodeados de tanto amor en mi programa con un equipazo de gente que adoro y con mi hermoso amigo Diego. Te amo Facu, siempre en mi corazón. Gracias Topito por estos videitos que me miman tanto".

La publicación generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y entre varias figuras del espectáculo que quisieron acompañarla en este momento tan especial. Entre quienes dejaron su mensaje estuvieron Evangelina Anderson, Verónica Lozano y Agustina Cherri, quienes enviaron palabras de cariño y emojis de apoyo.

Ante el cariño recibido, Maru Botana respondió: "Graciasssss por los lindos comentarios! Esta es la Maru mamá que muchos no conocieron y que siempre disfruté mucho de mis programas en Telefe con mi familia y amigos".

Maru Botana confesó que compartir su experiencia en redes la ayuda a transitar el duelo

Cada año, la fecha vuelve a movilizar profundamente a Botana. En distintas oportunidades, la conductora explicó que compartir su experiencia en redes la ayuda a transitar el duelo y también a acompañar a otras personas que atravesaron pérdidas similares: "Gracias infinitas por todo el amor recibido, es el mimo más grande y necesario en estos días", escribió en otro mensaje dirigido a quienes la acompañan.

El recuerdo de Facundo ocupa un lugar central en la vida familiar de Maru Botana. El bebé falleció en 2008, cuando tenía apenas seis meses, a causa del síndrome de muerte súbita del lactante, una tragedia que marcó profundamente a la familia pero que con el tiempo fue transformándose en un recuerdo compartido y lleno de amor entre todos sus hijos.