De operario de fábrica a la avenida Corrientes: "Coco" Halle, el actor que volvió a creer en su sueño y hoy la rompe en Rocky

El camino al escenario grande no siempre empieza con luces, aplausos y marquesinas. A veces arranca en silencio, entre jornadas laborales largas, frustraciones y sueños que parecen quedar cada vez más lejos. La historia del actor Juan Mateo Halle, conocido por sus compañeros y amigos como "Coco", es justamente la de alguien que estuvo a punto de abandonar el arte antes de terminar formando parte de una de las producciones teatrales más convocantes de la avenida Corrientes.

Hoy integra el elenco de Rocky, el musical (Argentina), la obra protagonizada por Nicolás Vázquez en el Teatro Lola Membrives, pero el recorrido hasta llegar ahí fue todo menos lineal. "Es un sueño hecho realidad. Yo desde chiquito siempre supe que quería ser actor. Hice mucho teatro, tengo un recorrido previo a poder estar en calle Corrientes hoy, que mirando para atrás siempre tengo que ser agradecido al lugar que ocupo", contó en diálogo con BigBang .

Sin embargo, hubo un momento en el que ese sueño quedó suspendido. "Siempre quise ser actor, pero yo ya lo había como dejado a un lado, ¿viste? Porque entendía que, bueno, crecí, no se me dio, voy a empezar a trabajar de lo que tenga que trabajar", recordó. En ese momento estaba lejos de los escenarios: trabajaba como operario en una fábrica. Pero cuando quizás menos se lo esperaza, la oportunidad de volver a la actuación llegó de manera inesperada.

El director Mariano Demaría lo convocó para un casting de la obra Tootsie (otro gran éxito del teatro comercial), también protagonizada por Vázquez. La razón fue llamativa: lo había visto años antes en el reality Combate. "Me llega un mensaje de Mariano Demaría... llamándome para un casting para Tootsie. Resulta que él me había visto en Combate años atrás... y por eso me llamó", relató. Durante dos meses, mientras manejaba casi una hora para ir a su trabajo, ensayaba la escena del casting en el auto.

Juan Mateo Halle en la redacción de BigBang

Incluso, afirmó: "Todos los días, durante esos dos meses, yo iba practicando la escena que tenía que practicar y cantando la canción que tenía que cantar". Cuando llegó el día de la prueba, estaba preparado al detalle. Pero el desafío recién empezaba. Halle no quedó para el personaje principal de la obra, sino como "ensamble" y reemplazo de un rol. El problema: el espectáculo exigía bailar, algo que él no dominaba.

Aun así, decidió improvisar soluciones para lograrlo. Incluso recurrió a un truco curioso para parecer más alto en una audición. "Agarré y le robé unos talones a mi vieja, que van adentro del zapato... Me puse unos que llegábamos por acá... era Michael Jordan", contó entre risas. El esfuerzo, sin embargo, fue real y constante. "Yo estaba rodeado de un cuerpo de baile... todos bailarines. Y me pasaba a veces de abstraerme y mirarme de afuera y decir: '¿Qué hago acá?'".

La respuesta fue trabajar más que el resto. "Llegaba como tres horas antes al teatro, me ponía los auriculares, la música y practicaba todo... era todo el doble de esfuerzo que le tenía que hacer", contó. Hoy, con Rocky como uno de los grandes éxitos de la cartelera, Halle asegura que el teatro tiene algo que ningún otro formato puede replicar. "El momento tiene... no es grabar de nuevo porque algo salió mal. Es el momento, y si sale algo mal, hay que solucionarlo ahí", explicó.

Y recordó una función en la que el vivo del escenario se volvió imposible de controlar. Durante una escena con Nico (Vázquez), un gesto inesperado del actor lo hizo estallar de risa en medio del diálogo. "Entré a escena y empecé así... era sollozar lo que yo estaba haciendo cuando mi personaje en realidad tenía que estar furioso, enojado. No dije nada de mi texto... lo que yo tenía que manifestar era enojo y me estaba cagando de risa".

La improvisación salvó la situación. "Él (por Nico) me dice: '¿Qué pasa, Spider? ¿Estás llorando?'... y yo le digo 'sí, mirá cómo me dejaste'... cagándome de risa". La popularidad de la obra generó momentos que para cualquier actor serían irreales. Uno de ellos fue cuando el espectáculo recibió la visita de Lionel Messi. "Cuando vino y nos saludó a todos le di un abrazo y le dije: 'Sos un capo', y me dijo 'gracias, gracias'", contó.

Otro momento fue aún más inesperado: que Sylvester Stallone, el creador del personaje de Rocky Balboa, compartiera en redes sociales -ante sus casi 20 millones de seguidores- contenido del musical argentino. "Es muy flashero... vos ves a Sylvester Stallone y es como algo inalcanzable. Entonces ver que lo comparte es como, guau". Aunque el teatro le permitió cumplir uno de sus grandes objetivos, Halle admite que todavía tiene metas pendientes.

Sylvester Stallone, el creador del personaje de Rocky Balboa, compartiera en redes sociales contenido del musical argentino.

Entre ellas, remarcó: "Es un anhelo muy grande que yo tengo poder hacer una ficción... todavía no lo hice, pero lo voy a hacer". Mientras tanto, busca construir estabilidad en una profesión marcada por la incertidumbre. "Uno de mis anhelos más grandes es poder tener algo propio que me permita vivir mi vida tranquilo". También sigue creando: escribió su propia obra teatral y lanzó un podcast que espera convertir en un proyecto a largo plazo.

El elenco completo de Rocky con Lionel Andrés Messi

Mirando hacia atrás, el actor recuerda un momento oscuro en el que dejó de creer en sí mismo. Si pudiera hablar con aquel joven que dudaba de su futuro, dice que el mensaje sería simple: "Que confíe en él... porque cuando yo perdí la confianza en mí mismo fue un momento muy oscuro en mi vida". Y agrega una certeza que, para cualquier artista, es casi una regla de supervivencia: "Mil veces te van a decir que no... tenés que aprender a vivir con eso y seguir dándole para adelante". Porque, como demuestra su historia, a veces el escenario más grande aparece cuando el sueño parecía haberse terminado.