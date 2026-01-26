Él quiere volver, ella ya dio vuelta la página: Facundo Arana habló y blanqueó la crisis con María Susini

La confirmación de la separación de Facundo Arana y María Susini, quienes llevaban juntos desde 2007 y tuvieron tres hijos, sorprendió a gran parte del mundo del espectáculo por la fuerte relación que unía a ambos. Lo cierto es que la crisis llevaba más de un año y que mientras ella busca ponerle punto final al amor, el actor todavía intenta recuperar a la modelo, de acuerdo a lo que él mismo confesó.

"Lo seguimos trabajando. Lo venimos trabajando hace muchos años porque somos una familia y queremos llevarnos bien. Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja", reveló Arana al conductor de LAM, Ángel de Brito. El periodista de espectáculos detalló parte de la comunicación que tuvo con el protagonista de Padre Coraje y recordó que, tres meses atrás, cuando lo entrevistó en su streaming Bondi, sintió que había algo raro en relación a su pareja.

El actor le confesó a De Brito que la "la crisis viene desde hace mucho tiempo" y "que efectivamente están separados, que no es de un mes, no es de octubre, sino que viene desde hace rato, que tuvieron varias crisis". El habitual hermetismo de la pareja tuvo un rol para que, más allá de la separación fresca, la noticia todavía no se hubiera hecho pública. "No puedo creer que todavía no se haya filtrado", reconoció Arana.

De Brito explicó que en la actualidad y más allá de la separación, ambos "siguieron haciendo vida familiar y de hecho hoy están en Mar del Plata", donde ella disfruta de surfear de forma cotidiana. "Ahora estamos en casa, en Mar del Plata", le contestó Arana al periodista en relación al paradero de ambos.

Facundo Arana y María Susini en tiempos de amor y romance.

Lo cierto es que las perspectivas de ambos son diferentes. "Él quiere volver y retomar y seguir el matrimonio. No sé si ella pensará lo mismo porque Facundo, ante la confirmación, le preguntó a ella si quería que pusieran algo en las redes y ella le dijo que no. 'No me interesa hablar del tema. Yo nunca aclaro nada así que dejémoslo ahí'", soltó De Brito.

Al mismo tiempo se aclaró que la distancia entre ambos no es porque existan terceros o terceras en discordia. A su vez, mientras que ella eligió el perfil bajo, Arana deberá ir al teatro este lunes y ella hablará con la prensa. A De Brito le adelantó que recibirá "a todos los cronistas" sin excepción. "No es lo que más me gusta, menos por este motivo", afirmó el actor.