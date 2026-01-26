Sofía Gala y Fito Páez, entre flores, música y un "te amo": el guiño romántico que encendió rumores y la bendición pública de Moria

El fin de semana dejó mucho más que festejos para Sofía Gala Castiglione. La actriz celebró sus 39 años y, entre saludos y mensajes afectuosos, un posteo en particular encendió las redes y disparó rumores de romance con nada menos que Fito Páez. Amor explícito, fotos íntimas, viajes compartidos y, como frutilla del postre, la palabra autorizada de Moria Casán. Todo empezó con una publicación del músico rosarino en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 1,4 millones de personas.

Sofía Gala y Fito Páez, entre flores, música y "te amo"

La imagen, un selfie en un avión, los muestra muy cerca, cómplices, sonrientes. El texto no dejó lugar a dudas sobre la intensidad del vínculo: "¡Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! ¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!". La respuesta de Sofía no tardó en llegar y fue todavía más sugestiva. "¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien?", escribió la actriz, y cerró con una frase que terminó de incendiar las sospechas: "Te amo hasta el cielo".

Como si hiciera falta algo más, apareció Moria Casán. Fiel a su estilo, habló del tema en su programa, aclaró que respeta la intimidad de su hija, pero dejó frases imposibles de ignorar. "Yo no hablo con Sofía, le tengo respeto. Lo que puedo contar es que fue el cumpleaños de Sofía Gala y yo estaba en casa cuando llegó un regalo muy especial. Fito le regaló flores y un aparato musical. Lo que puedo decir es que se aman profundamente", afirmó La One.

Lejos de frenar ahí, Moria profundizó: "Se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde años. Mi hija es muy privada, me cuesta mucho charlar de sus cosas emocionales. No sé si llamarlo crush, amor, se respetan, se quieren". Y sumó un dato clave: "Está hace mucho tiempo en su vida. Se fueron a Brasil juntos por 10 días, me gustó mucho lo que le dijo ella". La conductora fue aún más contundente al referirse a Páez: "Me encantaría como hombre de mi hija, me parece un elevado".

El mensaje de Moria a su hija

Y sumó: "Me gusta cómo trata a las mujeres. Ellos siempre van a estar unidos por la música y el arte". El contexto no es menor: tanto Sofía como Fito están solteros. La actriz tuvo relaciones conocidas, entre ellas con Diego Tuñón -con quien tuvo a su hija Helena- y un breve matrimonio con Julián Della Paolera, padre de Dante. Fito, por su parte, se separó en agosto pasado de Eugenia Kolodziej tras una década de relación.

En LAM contaron que la distancia y el desgaste fueron determinantes: "Decidieron poner una pausa. Me cuentan que ella impulsó la decisión... la distancia les costó y se separaron", reveló Pepe Ochoa. Como cierre poético del cumpleaños, Moria también le dedicó un mensaje público a Sofía en Instagram, con un tono íntimo y potente: "Amada Sofía Gala Castiglione, estoy por parirte y comienza mi evolución". Y remató: "Gracias por darme la sublime magia de crearte".