Wanda Nara fans club: Maxi López y L-Gante fueron sometidos por el humor ácido de la Bad Bitch

El lunes por la mañana, Wanda Nara volvió a demostrar por qué es una de las figuras más explosivas del espectáculo argentino. La empresaria y conductora protagonizó un cruce inesperado con sus dos ex parejas, Maxi López y L-Gante, quienes compartieron aire en el programa Sería Increíble (Olga). Lo que comenzó como una llamada telefónica en vivo, terminó siendo un espectáculo lleno de risas, ironías y confesiones que dejó a todos pasados.

Todo arrancó cuando Maxi logró que Wanda atendiera el teléfono en pleno programa. Al enterarse de que tanto él como L-Gante estaban juntos en el estudio, Wanda no pudo ocultar su sorpresa ni su filosa lengua: "¿Qué hacen mis ex? ¿Se unen para destruirme? Se complementan, son como el agua y el aceite. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro", disparó ácida.

Wanda ya había desayunado con Maxi y Elián juntos

Como era de esperarse, los regalos no tardaron en salir a la luz. Maxi, siempre directo, lanzó una pregunta que encendió la chispa: "¿Vos le regalaste un Ferrari al amigo?", refiriéndose a Elián. Wanda, rápida de reflejos y con su ya conocida habilidad para manejar situaciones incómodas, negó categóricamente: "No, no soy tan generosa. Me gusta quedar como tal, pero no lo soy". Sin embargo, L-Gante no se quedó atrás y reveló con picardía: "Mirá, hay algo que me regalaste, que es una herramienta de trabajo. Ella me regaló la computadora que sigo utilizando en el estudio". Wanda, lejos de achicarse, le respondió a Maxi con un dardo directo: " Como a vos, que te regalé mil veces botines ".

La conversación dio un giro hacia los regalos que Wanda recibió de sus ex. Con su característico tono irónico, la empresaria recordó: "Él (Maxi) me regaló un montón de cosas. No me gusta contar, que lo hagan ellos, pero Maxi es el más gastador. Él una vez me regaló un McLaren, que lo vio en una película porque lo usaba una chica". Pero Maxi no se quedó callado y retrucó: "Mentira. Vimos con ella una película de Transformers y me empezó a bebotear: 'Ay, qué lindo que es el coche'. Y el bolu... entró derecho, ¿no fue así?". A lo que Wanda respondió sin filtros: "El coche me gustaba, pero no pensé que me lo ibas a regalar de sorpresa . No te lo pedí".

Wanda Nara y Maxi López en el día de su casamiento

Por otro lado, L-Gante sumó su propia anécdota desde Suiza: "Wanda tiene esas cosas que te tiran al piso. Pasó una chica con una cartera Hermès y me dice: 'Ay, ¿me la compras?'. Y yo le dije: 'Ni en ped...'". Entre risas y carcajadas generales, Wanda disparó una frase lapidaria: "¿Por qué no arman el club de los ex de Wanda y se juntan a hablar los jueves? No son muchas mis exparejas; ahora que Maxi está en Argentina pueden juntarse y charlar", dejando claro que ella siempre tiene la última palabra.

El momento más explosivo llegó cuando Nati Jota fue al grano: "¿Estamos en presencia de tus ex favoritos?". La respuesta de Wanda fue tan contundente como inesperada: "Estás en presencia de los dos que me cag... con media Argentina. Es más, que después se queden hablando porque creo que compartieron alguna. Era una morocha, que me parece raro porque les gustan más las rubias, su nombre empieza con N". La confesión desató risas nerviosas en el estudio y dejó a todos atónitos.