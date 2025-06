El "touch and go" que sacudió el aire: Rosemary Maturana contó que tuvo relaciones "muy breves" con Alberto Fernández

Por si algo le faltaba al folclore político argentino, llegó Rosemary Maturana con su confesión sin filtros, bien picante y cargada de detalles. La estilista, asesora de imagen y -por lo visto- narradora espontánea de intimidades, pasó por el programa Basta Baby en Radio Rivadavia y dejó al aire una de las anécdotas más insólitas (y risueñas) de la política reciente: un encuentro sexual con el ex presidente Alberto Fernández. "Fue muy breve. Un touch and go. No me dio tiempo a disfrutar", lanzó Maturana entre carcajadas, mientras Baby Etchecopar y los presentes trataban de digerir la revelación.

Como si eso fuera poco, agregó un gesto inequívoco de disparo con sus manos deslizando un problema de "eyaculación precoz" en el ex mandatario. "¿Si le di? Ponele", dijo, dejando poco margen a la imaginación. Pero la historia no se queda en la cama presidencial del pasado. También salpica al presente: Javier Milei, actual presidente y excompañero cercano de Maturana, también fue protagonista —aunque en versión soft— de otra curiosa confidencia: "Después de bañarse usa dos toallas, una para las partes íntimas y otra para la cara". Según Rosemary, ese pequeño detalle revela "su obsesión por la higiene".

Rosmary Maturana, la asesora de imagen que sonó como pareja de Javier Milei.

La asesora, que en mayo fue señalada como presunta tercera en discordia en la ruptura de Milei con Amalia "Yuyito" González, sigue orbitando los titulares con su presencia magnética. Aunque negó haber tenido un vínculo laboral formal con el partido de La Libertad Avanza, reconoció que lo asesoró durante toda la campaña presidencial: eligió trajes, corbatas y ese look que convirtió al libertario en un personaje de marketing político.

Su vínculo con Milei, según versiones mediáticas, va mucho más allá del estilismo: habría estado cerca suyo en momentos sensibles, como cuando falleció su padre, y hasta se encargaba de comprarle jarabes cuando estaba engripado. Un nivel de confianza que, según Marcela Tauro y Karina Iavícoli, desató los celos de Yuyito y precipitó la ruptura. La gota que habría rebalsado el vaso: llamadas frecuentes entre Milei y Maturana que fueron descubiertas por la conductora en el celular presidencial.

Consultada al respecto, Rosemary se desmarcó con una mezcla de picardía y misterio: "Pregúntenle a Yuyito". No confirmó ni negó nada. Como toda figura que se precie en la fauna mediática argentina, entiende que a veces el silencio dice más que mil palabras. ¿Quién es esta mujer que parece caminar por la delgada línea entre el poder, el escándalo y la farándula con total soltura? En su Instagram, @oscurita_1, se presenta como asesora de imagen.

Además, es ex alumna de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Kennedy y agente inmobiliaria. También tuvo simpatías con el massismo en otro tiempo. Pero lo cierto es que en estos días se convirtió en el centro de un torbellino mediático por mérito propio. En una Argentina donde la política y el espectáculo se cruzan a cada paso, Rosemary Maturana se suma con estilo —y sin pelos en la lengua— a una larga lista de personajes que con un solo comentario logran poner en jaque la solemnidad institucional. Después de todo, como dijo ella misma: "Es muy picante lo que tengo para decir". Y vaya si cumplió.