Entre patriarcado y denuncias: Cazzu y Nicki Nicole hablaron en plena guerra entre Tini y Emilia

Lejos de calmarse, el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel suma cada día nuevos capítulos escandalosos. En las últimas horas, incluso, se involucraron otros artistas que también opinaron sobre la polémica. Mientras varias figuras del pop femenino salieron a respaldar a "La Triple T" con un gesto contundente -dejar de seguir a la oriunda de Entre Ríos-, también hubo voces del mundo artístico que eligieron posicionarse en el otro bando.

Continúa el lore entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Cazzu, por ejemplo, se mostró crítica con todo lo que se generó alrededor de la pelea entre Emilia y Tini y, con una simple historia de Instagram, dejó un mensaje contundente: "El patriarcado divide a las mujeres para sostener el poder", comenzó escribiendo con letras blancas sobre un fondo negro. "La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político", concluyó. Cabe recordar que Yanina Latorre contó en las últimas horas que habría sido Emilia quien intentó boicotear la carrera de María Becerra: no solo buscando bajarla de festivales y eventos publicitarios, sino también tratando de impedir que realizara su primer show en River.

Tras el "unfollow" de Tini, María Becerra, Antonela Roccuzzo, Tuli Acosta, Taichu y otras artistas, Mernes no solo perdió el apoyo de esas figuras, sino también de parte de su fandom, lo que se reflejó en una caída importante de seguidores. En ese contexto, la conductora de SQP aseguró al aire que la cantante estaría comprando bots para sostener sus números en redes.

La historia de Cazzu en medio de la pelea entre Tini y Emilia Mernes

Quien también se vio envuelta en la polémica fue Nicki Nicole, aunque en su caso para denunciar una situación irregular en su cuenta de Instagram que, según explicó, habría contribuido a avivar el conflicto. Todo comenzó cuando un "me gusta" en una publicación sobre el supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes llamó la atención de sus seguidores, que interpretaron el gesto como una toma de posición.

Nicki Nicole negó el "me gusta" sobre la polémica de Tini Stoessel y Emilia Mernes

Horas más tarde, la propia cantante recurrió a su cuenta en X para aclarar lo sucedido. Según explicó, había recuperado el acceso a su perfil luego de detectar un ingreso no autorizado. En varios mensajes, aseguró que no solo se había dado ese "like", sino que también se enviaron mensajes y se eliminaron contenidos importantes, como un canal de difusión con cerca de un millón de personas. "Me encantaría decir que se me escapó un like, pero me borraron un chat de difusión con un millón de personas adentro y lo del like es lo de menos al lado de los mensajes que mandaron", escribió.

Más tarde, amplió su descargo en Instagram con un video grabado en modo selfie: "Básicamente, una persona se metió en mi Instagram y lo primero que hizo fue borrar el canal de difusión hace unos días y yo no me di cuenta porque pensé que era un error", explicó. "Empezó a darle like a cosas, a mandar mensajes pavada. A darle like a cosas que yo no le daría nunca", agregó, desligándose de cualquier intención de tomar partido en el conflicto y sin salir a defender públicamente a Emilia Mernes, con quien mantiene una relación cercana.

NOMINABAN A TINI Y EMILIA JAJAJA LOS AMO CATRIEL Y PACO pic.twitter.com/YHQEGFfqJL — MF (@MundoFamososOk) March 19, 2026

Para cerrar, Nicki Nicole dejó en claro que no le interesa la polémica y que está enfocada en su música. En esa misma línea se expresaron Catriel y Paco Amoroso. El dúo ingresó a la casa de Gran Hermano para promocionar su nuevo disco, pero en su paso por el confesionario hicieron referencia a la pelea del momento con humor: "Siempre quise hacer esto, quiero nominar a Tini y a Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo, basta. Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta, chicas, me tienen cansado", lanzó Catriel, entre risas, pero con un mensaje tan irónico como filoso.