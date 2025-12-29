"Es una infracción gravísima": le quitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino por el video de su hija al volante

En medio de la aparente calma navideña, una historia de Instagram alcanzó para desatar una tormenta pública. Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco, publicó el pasado 25 de diciembre un video que mostró a su hija Alma, de apenas 12 años, conduciendo una camioneta por un camino rural. La escena, que pudo haber quedado en la intimidad familiar, fue acompañada por una frase que funcionó como detonante: "Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar".

La reacción fue inmediata y brutal. En cuestión de horas, las imágenes se viralizaron y las críticas se multiplicaron. Usuarios de redes sociales no solo cuestionaron que una menor de edad estuviera al volante, sino también que ni siquiera llevara correctamente colocado el cinturón de seguridad. El repudio escaló al punto de que el área de Seguridad Vial pidió la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino por poner en riesgo la vida de su hija y de terceros, al infringir la normativa vigente.

Frente a la gravedad del caso, el Ministerio de Transporte inició los trámites para suspender de manera preventiva la licencia de conducir de Valeria Aquino por las "graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros". En el comunicado oficial, el organismo fue contundente: "La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable".

Mientras las redes ardían, el tema saltó a la televisión. En el programa Puro Show revelaron que el padre de la nena, Ezequiel Cwirkaluk, no estaba al tanto del video y se había enterado por terceros. Consultado al aire, fue tajante: "No vi nada, pasó Navidad con su mamá. Háblenle a la madre; me estoy enterando ahora". El conductor Matías Vázquez sintetizó el impacto con una frase breve y elocuente: "Está en shock".

El Polaco, Valeria Aquino y su hija Alma Cwirkaluk

Lejos de apaciguarse, la polémica siguió creciendo. En redes sociales, la cuenta del ciclo Sálvese quien pueda, que conduce Yanina Latorre, reaccionó con ironía: "¿12 años y maneja? Ok...". La frase condensó el desconcierto y la indignación de miles de usuarios. En paralelo, Barby Silenzi, actual pareja del cantante, optó por correrse del conflicto: "Yo no me meto en eso".

Las críticas más duras no apuntaron solo al hecho, sino a la exposición. "Lo peor es que la madre lo sube como si fuera una genia como madre, para ayudarla a crecer. Parece que no conoce las leyes y la pibita es una pibita que no tiene edad para estar en el volante y menos subirlo a las redes, ojalá le suspendan la licencia", escribió un usuario. Otro fue aún más directo: "Una infracción gravísima y confirmada por parte de la madre...".

Del otro lado, surgieron voces que intentaron relativizar la situación desde una lógica cultural ligada al interior del país. "Aprendí con mi viejo a manejar a los 10 años (en camioneta y en un camino alternativo desierto)... Cuando se hace con conciencia y los cuidados debidos no considero que esté mal", opinó un usuario. "En los pueblos TODOS aprenden a manejar a esa edad", agregó otro. Sin embargo, esas defensas chocaron de frente con la normativa vigente y con una pregunta más incómoda.