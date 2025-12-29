"Esto es muy serio": Mirtha Legrand cerró el año pidiéndole disculpas a Alejandro Fantino

El último tramo del año televisivo dejó una escena tan impensada como contundente. Cuando todos esperaban el saludo habitual y la clásica bienvenida, Mirtha Legrand eligió otro camino: abrió su programa con un pedido de disculpas público, leído con gesto adusto y tono firme, dirigido a Alejandro Fantino. "Esto es muy serio", advirtió la antes de leer el comunicado en los primeros minutos de La noche de Mirtha. Y entonces, sin rodeos, avanzó: "Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa".

El estudio quedó en silencio. No hubo ironías ni climas distendidos. La diva habló con claridad y buscó cerrar una herida que lleva más de siete años abierta. "Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio. Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario fuera de lugar que hice", remarcó, antes de dar vuelta la página y dar inicio formal a la mesa, como si nada... y como si todo hubiera cambiado.

El pedido de perdón remitió de manera directa a uno de los capítulos más escandalosos en la historia reciente del ciclo: la visita de la fallecida modelo Natacha Jaitt en marzo de 2018. Aquella noche, Jaitt lanzó graves acusaciones vinculadas a una causa de abuso y corrupción de menores en el fútbol. Aunque Fantino no fue mencionado de forma explícita, las insinuaciones generaron un daño que el periodista consideró irreversible.

La reacción no tardó en llegar. Fantino respondió públicamente y habló de una marca difícil de borrar. "Es una mancha venenosa", dijo entonces, al explicar cómo ese tipo de señalamientos afectan no solo la imagen pública, sino también la vida personal. En ese descargo, dejó una de las frases más duras dirigidas a Mirtha, a quien siempre había admirado: "Siento una profunda desilusión, señora".

Con el escándalo todavía fresco, Nacho Viale, nieto de la conductora y productor del programa, salió a pedir disculpas públicas y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. Reconoció que la producción no supo contener la situación y que Mirtha se vio "avasallada" por los dichos de la invitada. Sin embargo, ese gesto no alcanzó para cerrar el conflicto. Fantino avanzó entonces por la vía judicial. Años después, trascendió que la causa civil y comercial incluía la pérdida de un contrato laboral internacional como consecuencia del episodio.

Alejandro Fantino

En distintas entrevistas, el periodista aclaró que su objetivo nunca fue económico. "La plata no me la pienso quedar", aseguró en 2024, insistiendo en que su pelea era por el honor y el nombre propio. Por eso, el mensaje de Mirtha no pasó desapercibido. No fue una frase al pasar ni una referencia ambigua: fue un comunicado leído, frontal y con intención reparadora. Un gesto poco frecuente incluso para una figura acostumbrada a atravesar décadas de polémicas, éxitos y tempestades mediáticas. La herida sigue teniendo ramificaciones judiciales, pero el pedido de disculpas al aire marcó un antes y un después.