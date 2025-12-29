"Llegué muerto": David Kavlin habló del infarto que lo dejó al borde de la muerte

El domingo se convirtió en una carrera entre la vida y la muerte para David Kavlin. Lo que empezó como una tarde deportiva terminó en una escena desesperante, con ambulancias, reanimaciones y un corazón que se apagó y volvió a latir. El periodista fue internado de urgencia luego de sufrir dos infartos mientras realizaba actividad física y, gracias a una rápida respuesta médica, logró sobrevivir. El episodio ocurrió en el Club Hacoaj, tras un partido de pádel. Kavlin comenzó a sentirse mal apenas terminó de jugar. El dolor fue inmediato y brutal. "Ayer en el club terminé de jugar al pádel, fui a ver a mi hijo y me comencé a sentir mal, me dolía mucho el pecho, la espalda y la verdad que, desde mi hijo hasta toda la gente del club Hacoaj actuaron rápido y vinieron tres ambulancias y me llevaron en una hasta la Trinidad de San Isidro a tiempo".

Durante el traslado al Sanatorio Trinidad de San Isidro, la situación se volvió crítica. Kavlin sufrió un paro cardíaco y debió ser reanimado antes de ingresar a la guardia. Su propio testimonio, crudo y sin filtros, da cuenta de la gravedad del momento: "Llegué muerto, llegué sin signos vitales. Me reanimaron mitad en la ambulancia, la otra mitad en la guardia de emergencia cardiológica". El periodista explicó luego que todo se debió a una obstrucción arterial severa, ubicada en una zona clave. "El lugar donde la arteria se tapó era un lugar bastante cerca (del corazón), pudo haber hecho un paro cardíaco masivo. La estoy contando gracias a Dios", reflexionó.

Tras la intervención inicial, los médicos le colocaron dos stents que lograron estabilizarlo. Sin embargo, el peligro no terminó ahí. Kavlin adelantó que deberá someterse a una nueva angioplastia en los próximos días para recibir el alta. "Tengo todavía una angioplastia más que me tienen que hacer en los próximos días, pero estoy muy bien. Los médicos no pueden creer de ayer a hoy lo que me pasó. Estoy en recuperación". En diálogo con Infama, por América TV, y luego con TN, el conductor sumó más detalles de una secuencia que rozó lo irreversible. "Me revivieron y me pusieron un stent", aclaró.

Y sumó: "Pero me descubrieron otra arteria que la tengo un tanto tapada, así que me van a poner otro stent en los próximos días... Será mañana o pasado, tal vez". Desde el entorno médico explicaron que una de las arterias estaba "99,9% tapada" y la otra entre un 60 y 70%. Según relató su pareja, Loli Bigio, no hubo síntomas previos que permitieran anticipar lo que iba a ocurrir. "Fue de un minuto para otro", aseguró, descartando incluso que el intenso calor hubiera sido un factor determinante. A pesar del shock, Kavlin llevó tranquilidad sobre su evolución. "Estoy bien, ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales muy bien así que la verdad que me salvaron la vida. Estoy para contarla y para seguir". Una frase que resume lo esencial: estuvo al borde del final, pero volvió. Y hoy puede decirlo con voz propia.