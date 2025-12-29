Estas son las fotos por las que La Reini terminó denunciada por "exhibicionismo"

Sofía Gonet, la influencer conocida como "La Reini" vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Después de que el periodista Fede Flowers publicara imágenes de ella tomando sol sin la parte superior de su bikini en un barrio privado, el escándalo no tardó en explotar.

Sin embargo, lo que comenzó como una polémica en redes sociales escaló rápidamente al ámbito legal: este lunes 2 de diciembre, La Reini compartió en sus historias de Instagram una carta documento que recibió tras el incidente.

Sofi Gonnet

El documento, fechado el 22 de diciembre de 2025, no escatimó en palabras contundentes. "Intimo a Ud para que de forma inmediata, total y absoluta cese en sus conductas exhibicionistas. Del mismo modo para que se abstenga de seguir extralimitándose en sus dichos que reflejan total falta de responsabilidad relacional y del respeto que amerita", rezaba el inicio del texto.

El tono del escrito subió aún más la temperatura, dejando clara la postura del remitente: "Asimismo le recuerdo que ud está obligada contractualmente a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo".

La carta documento que le llegó a la Reini

El cierre del documento fue tajante y dejó abierta la posibilidad de acciones legales: "Por todo lo anterior, la presente intimación se cursa bajo apercibimiento de ocurrir al amparo jurisdiccional e instruir a nuestros letrados la promoción de las acciones civiles y/o penales que sean menester en procura del reconocimiento de nuestros justos derechos y como sociedad vulnerada en su intachable moral, ética y buenas costumbres".

El origen del conflicto, según trascendió en el programa Intrusos (América TV), radica en que varios vecinos del country habrían expresado su incomodidad por la situación. Por ahora, La Reini optó por no realizar declaraciones públicas más allá de compartir la imagen de la carta documento.