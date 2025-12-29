Romina Uhrig rompió el silencio y expuso el lado oculto de GH: "Me ponía agresiva"

En varias oportunidades, ex participantes de Gran Hermano expusieron las consecuencias de pasar por la casa más famosa del país. Algunos sufren ataques de pánico o incluso terminan con medicación por la exposición o incluso consumen sustancias. Esto último le pasó a Romina Uhrig, que en las últimas horas blanqueó la difícil situación que vivió.

En su edición (2022), la mediática mostró su fuerte personalidad: lideró la cocina y muchos participantes la respetaban por ser una de las mayores dentro del juego. Tras el programa, todo cambió, y por primera vez habló sobre las adicciones que sufrió.

Romina Uhrig pasó de la fama de Gran Hermano a las adicciones de la noche

Cabe recordar que, tras Gran Hermano, su vida dio un vuelco: participó en Bailando por un Sueño 2023, se separó de su esposo Walter Festa, ex intendente de Moreno, formó parte del canal de strem Se Picó y tuvo diversas apariciones en televisión como panelista invitada.

Ahora, la ex participante eligió el ciclo Infama para contar su historia: "Uno sabe dónde se mete, pero no se imagina las consecuencias ni las cosas que te pueden inventar. De mí se dijeron muchísimas cosas", aseguró.

Según su relato, conoció la noche y a ciertas personas que la llevaron por el camino de las sustancias: "Empecé a salir. Creo que en los 35 años de vida no había hecho lo que hice en esos dos años. Me encontré con muchísima gente y ahí fui muy frágil. Muchísimas personas del medio que te empiezan a convidar cosas", confesó.

Romina explicó: "No quería que se terminara más la noche, ya estaba pensando en el fin de semana siguiente". Ella junto a Juli Poggio y Daniela Celis formaron "el tridente" que fuera de la casa se mantuvo intacto hasta un momento de quiebre, mientras Poggio y la novia de Thiago Medina se mostraban juntas, la ex diputada estaba en otra.

Uhrig reveló que comenzó a consumir pastillas y MD: "Nunca me animé a probar nada más, pero no quería salir si no tenía eso. Empezaba a buscar y, si no conseguía, me ponía de cierta forma agresiva ", reconoció. Luego, continuó: "Me cuido mucho, amo a mis hijas, sé la madre que soy, pero no lo pude manejar. Siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas y la verdad es que no lo pude manejar".

Finalmente, Romina Uhrig contó que logró salir de esa etapa. Según dijo, fue gracias a una amiga que le recomendó un psiquiatra y que decidieron medicarla mientras continuaba con su trabajo en el stream.